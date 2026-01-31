Elszabadult az őrült hókotrós, káromkodva bosszantotta a helyieket – videó

Elképesztő jelenetek játszódtak le Philadelphiában 2026. január 26-án hétfőn reggel, ahol egy hókotró sofőrje saját magát videózva szándékosan hatalmas hókupacokat tolt a parkoló autókra. A városi alkalmazott nevetve és káromkodva hajtott végig az utcákon, miközben újra és újra betemette a már kiszabadított járműveket.
Hókotró lett a város réme: videón röhögve temette be az autókat
A felvétel egy komoly téli vihar után készült, amikor több mint 20 centiméter hó esett a városra. A sofőr a Kensington negyedben haladt végig, és nyíltan kijelentette:
ha ő nem tud közlekedni, más se menjen sehova.
Az egyik lakó hiába próbálta letakarítani az autóját, a hókotró újra beterítette.
A videó gyorsan eljutott a városvezetéshez, amely megerősítette: az eset nem elfogadható, és a sofőr viselkedése veszélyeztette a lakók biztonságát. A hatóságok belső vizsgálatot indítottak, és arra kérik a lakosságot, hogy hasonló eseteket azonnal jelentsenek – írja a New York Post.
Az ügy nagy felháborodást váltott ki, és újra rávilágított arra, hogy egy hókotró rossz kezekben nemcsak bosszúságot, hanem komoly veszélyt is jelenthet.
További híreink:
Sokk az M30-ason: előzték a hókotrókat, baleset lett belőle
A KRESZ szabályaira fittyet hányva száguldoztak autósok és kamionosok a havas M30-ason. Hókotró járművet előzni tilos!
Rekordhavazás és extrém fagy bénítja meg Moszkvát – galéria
Rekordmennyiségű hó és rendkívüli hideg időjárás sújtja Moszkvát, ami komoly kihívásokat okoz a közlekedésben és a mindennapokban. A havazás napokon át tartott, és egymást követő napokon döntötte meg a napi csapadékrekordokat.