Elszabadult az őrült hókotrós, káromkodva bosszantotta a helyieket – videó

Elképesztő jelenetek játszódtak le Philadelphiában 2026. január 26-án hétfőn reggel, ahol egy hókotró sofőrje saját magát videózva szándékosan hatalmas hókupacokat tolt a parkoló autókra. A városi alkalmazott nevetve és káromkodva hajtott végig az utcákon, miközben újra és újra betemette a már kiszabadított járműveket.

Hókotró temette el hóval az autókat Philadelphiában (Illusztráció!)

Fotó: David M. Chambers / Unsplash

Hókotró lett a város réme: videón röhögve temette be az autókat

A felvétel egy komoly téli vihar után készült, amikor több mint 20 centiméter hó esett a városra. A sofőr a Kensington negyedben haladt végig, és nyíltan kijelentette:

ha ő nem tud közlekedni, más se menjen sehova.

Az egyik lakó hiába próbálta letakarítani az autóját, a hókotró újra beterítette.

A videó gyorsan eljutott a városvezetéshez, amely megerősítette: az eset nem elfogadható, és a sofőr viselkedése veszélyeztette a lakók biztonságát. A hatóságok belső vizsgálatot indítottak, és arra kérik a lakosságot, hogy hasonló eseteket azonnal jelentsenek – írja a New York Post.

Az ügy nagy felháborodást váltott ki, és újra rávilágított arra, hogy egy hókotró rossz kezekben nemcsak bosszúságot, hanem komoly veszélyt is jelenthet.

