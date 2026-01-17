Megvan az indulás dátuma: ötven év után újra embereket küld a NASA a Holdhoz

A repülés fő célja az, hogy emberekkel a fedélzeten kipróbálják az új rendszereket, és biztonságosan visszahozzák a legénységet. A Hold megkerülése „szabad visszatérési” pályán történik, vagyis az űrhajó hajtóművek nagyobb használata nélkül is hazajut – számolt be róla a CNN.

A NASA integrált SLS rakétája és az Artemis II küldetéshez használt Orion űrhajója felkészült a tervezett felbocsátásra a 39B indítóállásra a 2026. februári 10 napos küldetés előtt, amely a legénységet a Hold körüli és a Földre repíti.

Miért nincs leszállás a Holdon?

Ez még nem leszálló küldetés. Az Artemis II a Orion űrkapszulát és a Space Launch System (SLS) rakétát teszteli emberekkel, nem egy holdkompot. A fokozatos tesztelés elve számít. Az előző, személyzet nélküli Artemis I már bebizonyította, hogy a rendszer működik; most az életfenntartást, a hőszabályozást, a navigációt és a biztonságos visszatérést vizsgálják. Hasonló volt az Apollo-korszakban is. Az Apollo 8 sem szállt le, mégis kulcsfontosságú lépés volt a későbbi holdraszállások felé. A leszállás később jön. A tényleges holdra szállást a későbbi küldetésekre tervezik, amikor elkészül a megfelelő leszállóegység, például a Starship HLS. Rekordközeli távolság.

A 10 napos, Artemis II névre keresztelt misszió február 6-án indul,

és a NASA űrhajósait, Reid Wisemant, Victor Glovert és Christina Kochot, valamint a Kanadai Űrügynökség Jeremy Hansenjét viszi a Hold közelébe, először az 1972-es Apollo 17 űrhajósmozgatás óta.A négyfős legénység a Hold túlsó oldalán túlra utazik, ami új rekordot állíthat fel a Földtől valaha megtett legtávolabbi távolság tekintetében, amelyet jelenleg az Apollo 13 tart.

NASA Artemis II missziójának legénységét mutatja: Christina Koch, Reid Wiseman és Victor Glover NASA űrhajósokat, valamint Jeremy Hansen CSA (Kanadai Űrügynökség) űrhajósát.

Az Artemis II nem kihagyott lehetőség, hanem tudatos lépcsőfok: a cél most az emberek és a jármű biztonságos kipróbálása, hogy a következő években a Hold felszínére való visszatérés már megalapozottan történhessen.

