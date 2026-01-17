Megvan az indulás dátuma: ötven év után újra embereket küld a NASA a Holdhoz

A repülés fő célja az, hogy emberekkel a fedélzeten kipróbálják az új rendszereket, és biztonságosan visszahozzák a legénységet. A Hold megkerülése „szabad visszatérési” pályán történik, vagyis az űrhajó hajtóművek nagyobb használata nélkül is hazajut – számolt be róla a CNN.
Miért nincs leszállás a Holdon?
Ez még nem leszálló küldetés. Az Artemis II a Orion űrkapszulát és a Space Launch System (SLS) rakétát teszteli emberekkel, nem egy holdkompot. A fokozatos tesztelés elve számít. Az előző, személyzet nélküli Artemis I már bebizonyította, hogy a rendszer működik; most az életfenntartást, a hőszabályozást, a navigációt és a biztonságos visszatérést vizsgálják. Hasonló volt az Apollo-korszakban is. Az Apollo 8 sem szállt le, mégis kulcsfontosságú lépés volt a későbbi holdraszállások felé. A leszállás később jön. A tényleges holdra szállást a későbbi küldetésekre tervezik, amikor elkészül a megfelelő leszállóegység, például a Starship HLS. Rekordközeli távolság.
A 10 napos, Artemis II névre keresztelt misszió február 6-án indul,
és a NASA űrhajósait, Reid Wisemant, Victor Glovert és Christina Kochot, valamint a Kanadai Űrügynökség Jeremy Hansenjét viszi a Hold közelébe, először az 1972-es Apollo 17 űrhajósmozgatás óta.A négyfős legénység a Hold túlsó oldalán túlra utazik, ami új rekordot állíthat fel a Földtől valaha megtett legtávolabbi távolság tekintetében, amelyet jelenleg az Apollo 13 tart.
Az Artemis II nem kihagyott lehetőség, hanem tudatos lépcsőfok: a cél most az emberek és a jármű biztonságos kipróbálása, hogy a következő években a Hold felszínére való visszatérés már megalapozottan történhessen.
Váratlan fordulat a Nemzetközi Űrállomáson
A NASA előtt komoly feladat áll. Az egyik űrhajós egészségügyi állapota váratlanul megromlott a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, és ezt a helyzetet kell megoldani. A fejlemény rávilágít azokra a kockázatokra, amelyekkel az űrhajósok szembesülnek a hosszú távú űrmissziók során. Emellett felmerülnek kérdések a jövőbeli űrutazások biztonságával kapcsolatban is.
A Hold felé vezet az út, de az igazi teszt az űrkapszulán belül zajlik
Az Artemis II során az Orion űrkapszulában először tesztelnek emberes küldetésen fedélzeti edzőeszközöket, mert még egy viszonylag rövid, 10 napos repülésen is számolni kell az izmok és a keringés terhelésével. Emellett komoly kihívás az is, hogy az emberek jelenléte miatt jelentősen megnő a levegő páratartalma, amit a jármű hő- és klímarendszerének stabilan kell kezelnie. Vagyis a küldetés egyik fontos, de kevésbé látványos célja annak kipróbálása, hogy az Orion mennyire alkalmas valódi „lakótérként”, nem csak űrkapszulaként.