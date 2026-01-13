Ez nagy durranás lesz: ilyen lesz az első szálloda a Holdon!

Hírlevél
Az amerikai GRU Space vállalat tervei szerint 2032-re elkészül az első holdi hotel, amely felfújható modulokból áll majd, és akár tíz vendéget is képes lesz fogadni. A kezdeti ár éjszakánként több mint 416 ezer dollár, a cég tervei között holdbázis és később Mars-infrastruktúra is szerepel.
Az amerikai GRU Space vállalat tervei szerint 2032-re megnyílik az első, kifejezetten a Holdon működő hotel – derül ki a cég hivatalos weboldaláról.

hold
Luxus a Holdon: amerikai cég építi az első hotelt 2032-re
Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Űrluxus: felfújható hotel a Hold felszínén 2032-től

A GRU Space tervei szerint 2029-től kezdik meg a holdi terület feltérképezését és előkészítését az első „szálloda” számára. A kezdeti építmény egy földről szállított, felfújható szerkezet lesz, amelyben egyszerre négy vendég tartózkodhat néhány napig. A vállalat közleménye szerint a hotel úgy lesz megtervezve, hogy a felületen legalább tíz évig működhessen a javítások szükségessége nélkül.

Később robotok segítségével erősebb külső burkolatot terveznek építeni a felfújható modulok köré, amelyhez holdi talajt is felhasználnak majd. 

A második, tartósabb hotelépület a San Francisco-i Szépművészeti Palota stílusát követi, és tíz vendég befogadására lesz alkalmas.

A GRU Space honlapja szerint az első hotelben egy éjszaka ára több mint 416 ezer dollár lesz, a második, erősebb változat esetében pedig több mint 83 ezer dollár éjszakánként.

A vállalat tervezi az első amerikai holdbázis felépítését is, komplett raktárakkal, utakkal és egyéb infrastruktúrával, valamint hosszú távon Mars-infrastruktúra kiépítését is, bár az első rakéták valószínűleg csak a 2030-as években indulnak a bolygóra.

A GRU Space weboldalán vagy e-mailen keresztül már most lehetőség van a holdi szálloda előfoglalására.

