Történelmi küldetésre készül a NASA: több mint 50 év után ismét emberek indulnak a Holdhoz

A holdra szállás több mint fél évszázad után ismét reális közelségbe kerülhet, miután a NASA bejelentette: újabb emberes küldetés indul a Hold irányába. Bár az út még nem jelent tényleges leszállást, döntő lépést jelent afelé, hogy újra ember a Holdon járhasson.

Holdra szállás: történelmi küldetésre készül a NASA: ismét embert juttatnak az amerikaiak a Holdra (illusztráció) Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Holdra szállás és új űrmisszió 2026 és 2027

A most induló misszió az első olyan küldetés a Holdra, amely elhagyja az alacsony Föld körüli pályát az Apollo-program óta. A tíznapos út során az űrhajó a Hold közelében repül el, majd visszatér a Földre. A vállalkozás célja annak bizonyítása, hogy az emberes űrutazás ismét biztonságosan kivitelezhető ilyen távolságban.

A küldetésben tapasztalt űrhajósok vesznek részt, köztük amerikai és kanadai asztronauta is. A személyzet feladata nem csupán az utazás, hanem az új rendszerek működésének ellenőrzése az űr extrém körülményei között.

Küldetés a Holdra több mint 50 év után

A NASA hangsúlyozta: ez az út elsősorban tesztküldetés. Az űrhajó életfenntartó rendszereit, navigációját és a visszatérést biztosító pályát is éles körülmények között próbálják ki. A Hold gravitációját kihasználó megoldás vészhelyzet esetén is lehetővé teszi a biztonságos hazatérést.

A program részeként az Artemis II előkészíti azt a fordulópontot, amely után ismét valódi holdra szállás következhet. A tervek szerint az Artemis III már nemcsak megkerüli a Holdat, hanem embereket juttat a felszínre is, ezzel új fejezetet nyitva az emberiség űrtörténetében.

A mostani repülés egyértelmű jelzés: a NASA embereket küld a Holdhoz, és hosszú távon állandó jelenlétet tervez. A több mint 50 év után újra emberek indulnak a Holdra nemcsak technológiai bravúr, hanem politikai és tudományos mérföldkő is – számolt be a Daily Mail.

Sokan a mai napig átverésnek gondolják az emberiség legnagyobb lépését

1957-ben a Szovjetunió útjára indította az első mesterséges holdat, a Szputnyikot, ezzel megkezdődött a két világhatalom közötti űrverseny. Bár az Egyesült Államok bízott technológiai fölényében, rendre alulmaradt a nagy riválisával szemben: 1961-ben Jurij Gagarin lett az első ember az űrben, megelőzve ezzel Amerikát.