Történelmi küldetésre készül a NASA: több mint 50 év után ismét emberek indulnak a Holdhoz

A holdra szállás több mint fél évszázad után ismét reális közelségbe kerülhet, miután a NASA bejelentette: újabb emberes küldetés indul a Hold irányába. Bár az út még nem jelent tényleges leszállást, döntő lépést jelent afelé, hogy újra ember a Holdon járhasson.
Holdra szállás és új űrmisszió 2026 és 2027
A most induló misszió az első olyan küldetés a Holdra, amely elhagyja az alacsony Föld körüli pályát az Apollo-program óta. A tíznapos út során az űrhajó a Hold közelében repül el, majd visszatér a Földre. A vállalkozás célja annak bizonyítása, hogy az emberes űrutazás ismét biztonságosan kivitelezhető ilyen távolságban.
A küldetésben tapasztalt űrhajósok vesznek részt, köztük amerikai és kanadai asztronauta is. A személyzet feladata nem csupán az utazás, hanem az új rendszerek működésének ellenőrzése az űr extrém körülményei között.
Küldetés a Holdra több mint 50 év után
A NASA hangsúlyozta: ez az út elsősorban tesztküldetés. Az űrhajó életfenntartó rendszereit, navigációját és a visszatérést biztosító pályát is éles körülmények között próbálják ki. A Hold gravitációját kihasználó megoldás vészhelyzet esetén is lehetővé teszi a biztonságos hazatérést.
A program részeként az Artemis II előkészíti azt a fordulópontot, amely után ismét valódi holdra szállás következhet. A tervek szerint az Artemis III már nemcsak megkerüli a Holdat, hanem embereket juttat a felszínre is, ezzel új fejezetet nyitva az emberiség űrtörténetében.
A mostani repülés egyértelmű jelzés: a NASA embereket küld a Holdhoz, és hosszú távon állandó jelenlétet tervez. A több mint 50 év után újra emberek indulnak a Holdra nemcsak technológiai bravúr, hanem politikai és tudományos mérföldkő is – számolt be a Daily Mail.
Sokan a mai napig átverésnek gondolják az emberiség legnagyobb lépését
1957-ben a Szovjetunió útjára indította az első mesterséges holdat, a Szputnyikot, ezzel megkezdődött a két világhatalom közötti űrverseny. Bár az Egyesült Államok bízott technológiai fölényében, rendre alulmaradt a nagy riválisával szemben: 1961-ben Jurij Gagarin lett az első ember az űrben, megelőzve ezzel Amerikát.
Erre válaszként az USA 1958-ban létrehozta a NASA-t, hogy központosítsa az addig széttagolt űrkutatási tevékenységeit. A szervezet fő célkitűzése a holdra szállás lett. Végül 1969. július 20-án, magyar idő szerint este 21 óra 18 perckor az Apollo–11 holdkompja megérkezett a Holdra.
