Holokauszt emléknap: A nap, amikor szembenézünk az emberiség legszörnyűbb bűnével

A holokauszt emléknapja azért január 27-ére esik, mert 1945-ben ezen a napon szabadították fel a szovjet csapatok az Auschwitz–Birkenau haláltábort. Az emléknap üzenete ma is aktuális: a gyűlölet, az előítélet és az állami szintre emelt kirekesztés együttese civilizációs katasztrófához vezethet.

A holokauszt emlépnapja – A képen az Auschwitz II–Birkenau koncentráiós tábor kapuépülete a tábor belsejéből nézve. A vasúti sínpár, amely 1944 májusa és októbere között volt használatban, a gázkamrák felé vezetett.

Fotó: By Jason M Ramos - Auschwitz, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94717603

A holokauszt emléknapja

A holokauszt nemzetközi emléknapja világszerte az áldozatok előtti tisztelgést szolgálja. Január 27. nem csupán egy történelmi dátum, hanem figyelmeztetés is arra, hová vezethet az ideológiai gyűlölet és a közöny.

A holokauszt emléknapja minden évben arra emlékeztet, hogy a múlt eseményei nem válhatnak közömbössé.

A holokauszt történelmi háttere

A holokauszt a 20. század egyik legsúlyosabb népirtása volt. A náci Németország és kollaboránsai megközelítőleg 6 millió európai zsidót gyilkoltak meg. A tömeges megsemmisítés 1941 nyarától, a Szovjetunió elleni támadást követően gyorsult fel, ugyanakkor a zsidók jogfosztása és üldözése már 1933-ban, Adolf Hitler hatalomra jutásával elkezdődött. Sok történész ezért ettől az időponttól számítja a holokauszt kezdetét – olvasható a Yad Vashem Intézet oldalán, mely egy Izraelben alapított, a holokauszt történetét kutató központ,

A buchenwaldi koncentrációs tábor emlékhelye látható a képen Fotó: Készítette: Friedrich K. - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29194882

Kik voltak az áldozatok?

Bár a náci rendszernek több áldozati csoportja volt, a zsidók voltak az egyetlen közösség, amelynek teljes megsemmisítése a rezsim kifejezett célja volt. Ez teszi a holokausztot a népirtás egyik legszélsőségesebb és példátlan megnyilvánulásává.

Az áldozatok száma és a kutatások

Az áldozatok pontos száma nem ismert, de a komoly holokauszt kutatások 5–6 millió közé teszik a meggyilkolt zsidók számát. A becslések háború előtti és utáni népszámlálások, valamint fennmaradt náci dokumentumok alapján készültek. A jeruzsálemi Yad Vashem jelenleg több mint 4,7 millió áldozat nevét tartja nyilván tanúvallomások és történeti források alapján.