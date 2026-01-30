Hidegvérrel meggyilkolta saját anyját egy tini, így derült fény a szörnyűségre

Szemetesben találták meg egy nő holttestét Oklahomában. Az áldozatot meggyilkolták, az eset kapcsán a rendőrség őrizetbe vette az asszony fiát – írja a New York Post.

Meggyilkolta saját anyját egy tinédzser, az asszony holttestét pedig egy szemetesben próbálta meg elrejteni

Fotó: Unsplash

Az áldozat szomszédai szerdán értesítették a hatóságokat,mert két tinédzser fiút láttak az előkertben verekedni. A helyszínre érkező rendőrök kihallgatták a tizenéveseket. Az egyik fiú azt állította, hogy azért verekedtek össze, mert a másik megölte az anyjukat, a holttestét pedig egy szemetesbe rejtette.

A rendőrök ellenőrizték a kukát, és megtalálták benne a 47 éves Spring Weems holttestét.

A gyilkosságot elkövető tinédzsert gyilkosság gyanújával őrizetbe vették, jelenleg fiatalkorúak börtönében várja a tárgyalást.

A 16 és 17 éves fiúkat Weems örökbe fogadta, és egyedülálló anyaként nevelte.

Két gyerek és szüleik holttestét találták meg az előkelő városrészben

Megrázó családi tragédia rázta meg az ausztráliai Perth egyik legelőkelőbb városrészét. A rendőrség szerint egy négytagú család – két felnőtt és két tinédzser fiú – vesztette életét egy feltételezett gyilkosság–öngyilkosság következtében Mosman Parkban.

Halálos cápatámadás a turistaparadicsomban, 13 éves fiú az áldozat

Tragédiával végződött a fürdőzés Brazília egyik kedvelt tengerpartján: egy 13 éves fiút halálra mart egy cápa az ország keleti partvidékén található Pernambuco államban.