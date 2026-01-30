Hidegvérrel meggyilkolta saját anyját egy tini, így derült fény a szörnyűségre

Hírlevél
Örökbefogadott fia ölte meg anyját az Egyesült Államokban. A tinédzser az asszony holttestét egy szemetesbe rejtette.
Szemetesben találták meg egy nő holttestét Oklahomában. Az áldozatot meggyilkolták, az eset kapcsán a rendőrség őrizetbe vette az asszony fiát – írja a New York Post

Meggyilkolta saját anyját egy tinédzser, az asszony holttestét pedig egy szemetesben próbálta meg elrejteni.
Meggyilkolta saját anyját egy tinédzser, az asszony holttestét pedig egy szemetesben próbálta meg elrejteni
Fotó: Unsplash

Az áldozat szomszédai szerdán értesítették a hatóságokat,mert két tinédzser fiút láttak az előkertben verekedni. A helyszínre érkező rendőrök kihallgatták a tizenéveseket. Az egyik fiú azt állította, hogy azért verekedtek össze, mert a másik megölte az anyjukat, a holttestét pedig egy szemetesbe rejtette. 

A rendőrök ellenőrizték a kukát, és megtalálták benne a 47 éves Spring Weems holttestét. 

A gyilkosságot elkövető tinédzsert gyilkosság gyanújával őrizetbe vették, jelenleg fiatalkorúak börtönében várja a tárgyalást. 

A 16 és 17 éves fiúkat Weems örökbe fogadta, és egyedülálló anyaként nevelte. 

Két gyerek és szüleik holttestét találták meg az előkelő városrészben

Megrázó családi tragédia rázta meg az ausztráliai Perth egyik legelőkelőbb városrészét. A rendőrség szerint egy négytagú család – két felnőtt és két tinédzser fiú – vesztette életét egy feltételezett gyilkosság–öngyilkosság következtében Mosman Parkban.

Halálos cápatámadás a turistaparadicsomban, 13 éves fiú az áldozat

Tragédiával végződött a fürdőzés Brazília egyik kedvelt tengerpartján: egy 13 éves fiút halálra mart egy cápa az ország keleti partvidékén található Pernambuco államban.

 

