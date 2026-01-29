Hírlevél
holttest

Holttestet találtak a folyóban, az eltűnt kajakos lehet az elhunyt

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Holttestet találtak a rendőrök Angliában, annak a folyónak a közelében, ahol a hétvégén eltűnt egy kajakos. A hatóságok kiemelték a holttestet a vízből, az azonosítás még folyamatban van.
Holttestet találtak az Exe folyóban annak a férfinak a keresése közben, aki a hétvégén tűnt el kajakozás közben Angliában – írja a Mirror

Fotó: Unsplash

A rendőrséget a hétvégén riasztották, miután egy kajakozó bajba került a folyóban Tiverton városánál. A hatóságok azonnal megkezdték a kutatást, nem sokkal később megtalálták az üres kajakot, a férfinak azonban nyoma veszett. 

A nyomozók csütörtökön közölték, hogy találtak egy holttestet az Exe folyóban. Az elhunyt a negyvenes éveiben járó férfi, a személyazonosságát azonban még nem hozták nyilvánosságra, így az sem biztos, hogy az eltűnt kajakozó holttestét találták-e meg. 

