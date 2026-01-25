Hópárduc marcangolt egy turistát a síparadicsomban – sokkoló videóval

Az eset péntek este történt a Xinjiang tartományhoz tartozó Fuyun megyében, a Koktokaj síközpont közelében. A síelő – aki egy lila síruhát viselt – egy erdős útszakaszon haladt, amikor a ritka, de rendkívül veszélyes hópárduc rátámadt, írja a globaltimes.cn.
A videókon jól látható, ahogy a sérült turista vérző arccal fekszik a hóban, miközben a hópárduc néhány méterre áll tőle, támadásra készen. A jelenet olyan, mintha egy természetfilm és egy horrorfilm keveréke lenne. A hatóságok szerint a támadás este 7 óra körül történt, és a férfit azonnal kórházba szállították. Bár csodával határos módon túlélte, az eset sokkolta a környéket.
Halálos veszélyt jelenthet az emberre a hópárduc
A támadás után a helyi erdészeti és rendőri szervek megerősített járőrözést rendeltek el, és figyelmeztették a turistákat, hogy ne közelítsenek vadállatokhoz, és azonnal hívják a rendőrséget, ha gyanús mozgást látnak. A hópárducok rendkívül ritkák, de ha éhesek vagy megzavarják őket, halálosan veszélyessé válhatnak.
A felvételek villámgyorsan terjednek a közösségi médiában, sokan azt kérdezik: biztonságos-e még egyáltalán síelni a térségben? A hatóságok vizsgálják az ügyet, a turisták pedig rettegnek.
Több mint száz hópárduc él a kínai Urumcsi közelében
A becslések szerint több mint száz hópárduc él a kínai Urumcsitől keletre és délre lévő hegyvidéki területen, írtuk korábban az Origón.
