Sport

hópárduc

Hópárduc marcangolt egy turistát a síparadicsomban – sokkoló videóval

Horrorba illő jelenetek játszódtak le Kína egyik legnépszerűbb síparadicsomában. Egy hópárduc támadt rá egy turistára, aki épp a szállására tartott. A brutális támadásról megdöbbentő felvételek kerültek fel a közösségi oldalakra.
hópárductámadássíelőKína

Az eset péntek este történt a Xinjiang tartományhoz tartozó Fuyun megyében, a Koktokaj síközpont közelében. A síelő – aki egy lila síruhát viselt – egy erdős útszakaszon haladt, amikor a ritka, de rendkívül veszélyes hópárduc rátámadt, írja a globaltimes.cn.

hópárduc
A hópárduc egy ritkán előforduló ragadozó, de ha éhes és megzavarják, életveszélyes az emberre – Fotó: JIANG FAN / XINHUA

A videókon jól látható, ahogy a sérült turista vérző arccal fekszik a hóban, miközben a hópárduc néhány méterre áll tőle, támadásra készen. A jelenet olyan, mintha egy természetfilm és egy horrorfilm keveréke lenne. A hatóságok szerint a támadás este 7 óra körül történt, és a férfit azonnal kórházba szállították. Bár csodával határos módon túlélte, az eset sokkolta a környéket.

Halálos veszélyt jelenthet az emberre a hópárduc

A támadás után a helyi erdészeti és rendőri szervek megerősített járőrözést rendeltek el, és figyelmeztették a turistákat, hogy ne közelítsenek vadállatokhoz, és azonnal hívják a rendőrséget, ha gyanús mozgást látnak. A hópárducok rendkívül ritkák, de ha éhesek vagy megzavarják őket, halálosan veszélyessé válhatnak.

A felvételek villámgyorsan terjednek a közösségi médiában, sokan azt kérdezik: biztonságos-e még egyáltalán síelni a térségben? A hatóságok vizsgálják az ügyet, a turisták pedig rettegnek.

Több mint száz hópárduc él a kínai Urumcsi közelében

A becslések szerint több mint száz hópárduc él a kínai Urumcsitől keletre és délre lévő hegyvidéki területen, írtuk korábban az Origón.

Állatkertbe száműznek egy indiai faluban garázdálkodó hópárducot

Állatkertbe száműznek egy hópárducot Észak-Indiában, miután a vadon élő állat több jószággal is végzett az egyik helyi faluban – jelentették be a vadvédelmi illetékesek, akiknek döntése nagy felháborodást váltott ki az állatvédők körében, számoltunk be róla az Origón.
 

 

