Hópárduc marcangolt egy turistát a síparadicsomban – sokkoló videóval

Az eset péntek este történt a Xinjiang tartományhoz tartozó Fuyun megyében, a Koktokaj síközpont közelében. A síelő – aki egy lila síruhát viselt – egy erdős útszakaszon haladt, amikor a ritka, de rendkívül veszélyes hópárduc rátámadt, írja a globaltimes.cn.

A hópárduc egy ritkán előforduló ragadozó, de ha éhes és megzavarják, életveszélyes az emberre – Fotó: JIANG FAN / XINHUA

A videókon jól látható, ahogy a sérült turista vérző arccal fekszik a hóban, miközben a hópárduc néhány méterre áll tőle, támadásra készen. A jelenet olyan, mintha egy természetfilm és egy horrorfilm keveréke lenne. A hatóságok szerint a támadás este 7 óra körül történt, és a férfit azonnal kórházba szállították. Bár csodával határos módon túlélte, az eset sokkolta a környéket.

Halálos veszélyt jelenthet az emberre a hópárduc

A támadás után a helyi erdészeti és rendőri szervek megerősített járőrözést rendeltek el, és figyelmeztették a turistákat, hogy ne közelítsenek vadállatokhoz, és azonnal hívják a rendőrséget, ha gyanús mozgást látnak. A hópárducok rendkívül ritkák, de ha éhesek vagy megzavarják őket, halálosan veszélyessé válhatnak.

🐆 A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown. pic.twitter.com/9kkLxteIkX — Nature Chapter (@NatureChapter) January 24, 2026

A felvételek villámgyorsan terjednek a közösségi médiában, sokan azt kérdezik: biztonságos-e még egyáltalán síelni a térségben? A hatóságok vizsgálják az ügyet, a turisták pedig rettegnek.

