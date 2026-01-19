Megállította a halált a hős kisfiú – Rendkívüli történet

A mindössze 12 éves Zac Howells (a hős kisfiú a történetben) akkor lépett közbe, amikor anyja vezetés közben hirtelen elvesztette az eszméletét – írja a New York Post.

Hős kisfiú mentette meg édesanyja életét (Fotó: West Mercia Police)

Hős kisfiú mentette meg anyját a halál karmaitól

Az autó irányíthatatlanná válhatott volna, ami komoly balesethez vezethetett volna. A hős kisfiú először megpróbálta felébreszteni anyját, de amikor ez nem sikerült, azonnal cselekedett. Átvette a kormányt, és a járművet egy füves sáv felé irányította, hogy csökkentse a sebességet.

A fiú lélekjelenléte döntőnek bizonyult: a jármű végül megállt, ekkor Zac leállította a motort és segítséget hívott.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően a hős kisfiú életet mentett, és sikerült elkerülni egy súlyos balesetet. Tetteivel egyértelműen megmentette anyját.

Elismerték a kisfiú bátorságát

A hatóságok és a helyi közösség is elismeréssel szólt a fiú tettéről. A hős kisfiú bátorságát és lélekjelenlétét hivatalos kitüntetéssel ismerték el, példaként állítva történetét mások elé.

A fiúból azóta igazi sztár lett: a helyi rendőrség több videót is feltöltött róla, sőt készült egy felvétel is, amelyen a hős Zac-et több rendőrségi járműbe – autóba és motorra – is felültetik, és még egy rendőrségi pajzsot is kipróbálhatott.

Természetesen okleveles köszönetet is átvett, ám ez vélhetően eltörpül amellett a kaland mellett, amikor egy valódi rendőrségi motorra pattanhatott fel, mint egy hős lovag a lovára – a hőstett jól megérdemelt jutalmaként.

„Szia mentő, gyorsan jöjjetek!" – négyéves kisfiú mentette meg édesanyja életét

Hihetetlen lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy négyéves kisfiú Budapesten. Mivel nem tudta felébreszteni cukorbeteg édesanyját, rájött, hogy nagy a baj és azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívót.

Senki sem hitte volna, hogy egy gyerek képes erre – de ő megtette

Egy hétköznapi estén váratlanul omlott össze a biztonság illúziója egy családban. A második percben pedig már az újraélesztés döntötte el, lesz-e visszaút.