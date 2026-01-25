Rejtett veszély a lakásban: Ezeket a gépeket tilos hosszabbítóra csatlakoztatni

Sokan a hosszabbítón feltüntetett adatokból indulnak ki, amelyek gyakran 16 amperes vagy 3600 wattos terhelhetőséget jeleznek. Ez azonban félrevezető lehet. Bár rövid ideig valóban képesek ekkora teljesítményt elviselni, tartós nagy terhelésre a legtöbb hosszabbító és a hozzá tartozó kábel egyszerűen nincs tervezve. Ha túl sok energiát fogyasztó eszközt kötünk rá, az elosztó és a vezeték veszélyesen felmelegedhet – írja a myHOMEBOOK magazin.

Hosszabbító használata – mikor jelenthet komoly veszélyt otthonunkban?

Fotó: Zonduurzaam Deventer / Unsplash

Milyen eszközöket ne kössünk hosszabbítóra?

A szakértők szerint alapvetően nem maga a hosszabbító a probléma, hanem az, hogy mire használjuk. Kis fogyasztású eszközök – például számítógép, monitor, router vagy telefontöltő – gond nélkül csatlakoztathatók. A nagy teljesítményű háztartási gépek azonban már más kategóriát jelentenek.

Hűtőszekrényt, légkeveréses sütőt, olajsütőt vagy főként hősugárzót kifejezetten tilos hosszabbítón keresztül üzemeltetni!

Ezek folyamatosan magas áramfelvétellel működnek, ami túlterhelheti az elosztót, és komoly kockázatot jelenthet. Ráadásul a lakásokban lévő biztosítékok sem feltétlenül védenek meg a bajtól, hiszen azok az áramerősséget figyelik, nem pedig a túlmelegedést.

Rejtett tűzveszély a mindennapokban

A hosszabbítók veszélye nemcsak az egyszeri túlterhelésből fakad. A rendszeres nagy igénybevétel idővel elhasználja az érintkezőket és a szigetelést is. Ez megnövekedett ellenálláshoz, még nagyobb hőképződéshez vezethet –

ami könnyen tüzet okozhat, főleg ha az elosztó közelében függöny, papír vagy más gyúlékony anyag található.

Éppen ezért a szakértők szerint a hosszabbító csak átmeneti megoldás lehet. Ha egy lakásban tartósan szükség van rá, az annak a jele, hogy kevés a fixen beépített konnektor. Ilyenkor sokkal biztonságosabb egy villanyszerelő segítségével új aljzatokat kialakítani, mint éveken át elosztókat használni.

Különösen veszélyes a napelemes betáplálás

Egyre gyakoribb hiba, hogy otthoni mini napelemes rendszereket – úgynevezett balkonerőműveket – hosszabbítón keresztül csatlakoztatnak a hálózatra.

Ez azonban kifejezetten tilos és rendkívül kockázatos!

A rendszer visszatáplálása olyan terhelést okozhat, amelyet a biztosíték nem érzékel megfelelően, így súlyos túlmelegedés léphet fel.