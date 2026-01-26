Amerikai kém Hszi-Csinping legfőbb bizalmasa? Példátlan botrány Kínában

Hszi Csin-ping egyik legfontosabb katonai helyettesét azzal vádolják, hogy az Egyesült Államoknak szivárogtatott ki érzékeny információkat Kína nukleáris programjáról – írja a The Wall Street Journal. A lap szerint a vád egy zárt körű katonai tájékoztatón hangzott el, amelyet a kínai hadsereg vezető tisztjei tartottak január 24-én.

Hszi Csin-ping bizalmasa az Egyesült Államoknak adhatta át Kína nukleáris titkait (Fotó: Xinhua via AFP)

Az érintett személy Csang Jouszia, aki a Központi Katonai Bizottság első helyettes vezetője, vagyis Hszi Csin-ping közvetlen bizalmi köréhez tartozik. Nem sokkal a tájékoztató után Kína védelmi minisztériuma hivatalosan is bejelentette, hogy vizsgálat indult a tábornok ellen, ám részleteket nem közöltek. A közlemény mindössze „súlyos pártfegyelmi és állami jogszabálysértéseket” említett.

Nukleáris adatok és korrupciós vádak

A Wall Street Journal értesülései szerint a zárt tájékoztatón elhangzott: Csang Jouszia kulcsfontosságú technikai adatokat adott át az Egyesült Államoknak Kína nukleáris fegyverarzenáljáról. Emellett a hatóságok azt is vizsgálják, hogyan felügyelte azt az állami hivatalt, amely a katonai eszközök kutatásáért, fejlesztéséért és beszerzéséért felelős.

Források szerint Csangot azzal is gyanúsítják, hogy kenőpénzeket fogadott el előléptetésekért cserébe ezen a rendszeren belül, valamint szerepet játszott egy magas rangú tiszt védelmi miniszteri kinevezésében.

A vizsgálat része az is, hogy a tábornok állítólag „politikai klikkeket” épített ki, ami a párt szóhasználata szerint a pártegységet aláásó befolyási hálózatok létrehozását jelenti.

A bizonyítékok egy része Ku Csün volt kínai atomenergetikai vezetőtől származhat, aki korábban a Kínai Nemzeti Nukleáris Vállalat vezérigazgatója volt, és aki ellen egy héttel korábban indult eljárás.

Peking üzenete: zéró tolerancia

A The Wall Street Journal megkeresésére Liu Peng-jü, a kínai washingtoni nagykövetség szóvivője azt közölte: a vizsgálat jól mutatja a kínai vezetés „zéró tolerancián alapuló, mindenre kiterjedő korrupcióellenes fellépését”. A nyilatkozat ugyanakkor nem tért ki a nukleáris programmal kapcsolatos szivárogtatás vádjára.