Szemétből épült hegy temette maga alá az embereket – videó

Tragikus halál, megrázó eltűnések és súlyos sérülések. Csütörtökön rendkívüli baleset történt egy hulladéklerakó területén Cebu városában, az ázsiai Fülöp-szigeteken. A hatóságok a történtek után azonnal lezárták a szeméttelepet, miközben nagyszabású mentési művelet indult.

Összeomlott egy hulladéklerakó a Fülöp-szigeteken – A szeméttelepen történt katasztrófában többen meghaltak és sok a sérült Forrás: YouTube/Associated Press

Hulladéklerakó omlott össze a Fülöp-szigeteken

A hulladéklerakó területén bekövetkezett baleset egy 22 éves nő életét követelte, a meghaltak száma azonban még nem tekinthető véglegesnek. A hatóságok jelenleg 38 eltűnt személyt keresnek, akik közül a feltételezések szerint többen a szeméttelep dolgozói lehettek.

A baleset a szeméttelepen pillanatok alatt következett be, amikor összeomlott egy szeméthegy, maga alá temetve a közelben tartózkodókat.

Halálos baleset a szeméttelepen

A mentők eddig 12 sérültet hoztak ki a romok alól, őket kórházban ápolják. A helyszínen több száz mentő, tűzoltóautók és kotrógépek dolgoznak, hogy további túlélőket találjanak. A hulladéklerakó instabil szerkezete azonban nehezíti a mentést, így a munkálatok lassan haladnak.

Hulladékgazdálkodási mulasztások

Helyi politikusok szerint a tragédiához súlyos hulladékgazdálkodási hibák vezettek. A beszámolók alapján a hulladéklerakó valójában hosszú ideje illegális nyílt szeméttelepként működhetett, megfelelő biztonsági intézkedések nélkül. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, miközben a Fülöp-szigetek hatóságai a felelősség megállapítására készülnek – számolt be az eseményről a BBC.

