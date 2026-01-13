Különleges cunami csapott le egy strandra, egy ember meghalt – videó

Hírlevél
Ritka és rendkívül veszélyes természeti jelenség, egy úgynevezett meteocunami söpört végig Argentína atlanti-óceáni partvidékén hétfő délután. A hirtelen kialakuló, nagy erejű hullám egy ember életét követelte, legalább harmincöt másik személy pedig megsérült a Buenos Aires tartományban fekvő Santa Clara del Mar üdülőváros strandján.
A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy a víz szinte egyik pillanatról a másikra elárasztja a zsúfolt partszakaszt. A strandolók pánikszerűen próbáltak a szárazföld felé menekülni, miközben a hullámok napernyőket, székeket és személyes tárgyakat sodortak magukkal. Bár a fő hullám nem szerepel a videókon, szemtanúk a helyi sajtónak azt nyilatkozták, hogy a vízszint akár kilenc méterre is megemelkedett, mielőtt lecsapott volna a fürdőzőkre - írja a Daily Mail.

hullám
Egy férfi meghalt, harmincöt másik ember pedig megsérült a hullámban. A kép illusztráció.
Fotó: TOSHIYUKI KON / Yomiuri

Halálos áldozata is volt a hullámnak

A hatóságok közlése szerint egy 29 éves férfi életét vesztette, miután a hirtelen áradat a tengerbe sodorta, és fejjel egy szikláknak csapódott. A férfi a jelentések szerint Argentínában volt családlátogatáson. A vízimentők azonnal megkezdték az újraélesztést, de az életét nem tudták megmenteni. Egy másik férfi szívrohamot kapott, miután a hullámok a vízbe rántották, míg legalább 35 ember különböző sérüléseket szenvedett el – jelentette a Diario de Cuyo. 

Többeket zúzódásokkal, vágásokkal és törésekkel láttak el a környék egészségügyi intézményeiben.

Mi az a meteocunami?

A szakértők szerint az eseményt nem földrengés, hanem egy ritka meteorológiai jelenség, az úgynevezett meteocunami okozta. Ez akkor alakul ki, amikor a légköri nyomás hirtelen változása és az erős szél nagy energiájú hullámokat generál. A jelenség egyik figyelmeztető jele, hogy a tenger előbb hirtelen visszahúzódik – ezt több szemtanú is észlelte –, majd nagy sebességgel, pusztító erővel zúdul vissza a partra.

Ez egy teljesen kiszámíthatatlan esemény, jelenleg nem tudjuk megmondani, megismétlődhet-e

– mondta Fabián García, Buenos Aires tartomány polgári védelmi vezetője. 

Nahuel Nardone, a vízimentők szakszervezetének vezetője szerint a hullámok „elképzelhetetlen magasságokat” értek el. 

Nemcsak az úszókat, hanem azokat is eltalálta a víz, akik napoztak vagy a parton pihentek

 – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a térségben rendkívül ritkának számít az ilyen típusú jelenség.

Strandkiürítések és káosz a parton

A meteocunami hatása több települést is érintett, köztük Mar Chiquitát, Santa Clara del Mart és Mar del Platát. A hatóságok elővigyázatosságból az összes közeli strandot kiürítették. Mar del Platában villámárvizeket is jelentettek: a vízszint másodpercek alatt derék- majd nyakmagasságig emelkedett, a vízimentőknek több embert kellett kimenteniük. A szemtanúk kaotikus jelenetekről számoltak be. 

Egy fekete örvény keletkezett, ilyet még soha nem láttam

 – mondta egy vízimentő a helyi sajtónak. Egy másik strandoló úgy fogalmazott: a hullám „falként” csapódott a partra, elsodorva mindent, ami az útjába került. A szakértők szerint a hétfői eset elszigetelt, véletlenszerű epizód volt, ám az esemény ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek egyre váratlanabb formában jelenhetnek meg a világ különböző pontjain. Az Origo korábban részletesen írt minden idők legkegyetlenebb cunamijáról.
 

 

