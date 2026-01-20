Felszállsz, kapaszkodsz, sikítasz – 141 éves a hullámvasút, mutatjuk a legeket!

A 19. század közepén az Egyesült Államokban olyan gravitációs pályarendszert szabadalmaztattak, amely lejtők és emelkedők váltakozásával, motor nélkül mozgatta a kocsikat, innen indult a hullámvasút története. Az elv eredetileg bányákban és ipari szállításnál volt használatos, de hamar kiderült: az emberek élvezik a sebességet és a zuhanást. Ez a felismerés vezetett oda, hogy néhány évtizeddel később megjelentek az első, kifejezetten szórakoztatási célú hullámvasutak. A technológia egyszerű volt, az élmény viszont elementáris – és azóta sem változott az alapelv: minél magasabb, minél gyorsabb, annál jobb.

A hullámvasút története 141 évvel ezelőtt, egy amerikai szabadalommal kezdődött

Ki és hol szabadalmaztatta az első hullámvasutat?

Az első hivatalos hullámvasút-szabadalmat New York közelében, Coney Islandben jegyezték be 1885. január 20-án. A szabadalmat LaMarcus Adna Thompson ohiói feltaláló és vállalkozó kapta. A dokumentum „Roller coasting structure” néven, azaz hullámvasúti szerkezetként szerepel.

Thompson nevét gyakran emlegetik úgy is, mint a „gravitációs hullámvasút atyja” vagy az amerikai hullámvasút-ipar első nagy innovátora: az általa szabadalmaztatott konstrukció volt az első, amelyet kifejezetten szórakoztatási célú vasútrendszerként terveztek és működtettek.

A hullámvasút aranykora elképesztő rekordokat hozott

A 20. század elején a hullámvasút-építés valódi versennyé vált. Először a magasság, majd a sebesség, később a hurkok száma, végül a pályahossz és a meredekség lett a fő csapásirány. Ma már olyan szerkezetek működnek – vagy épülnek –, amelyek jócskán meghaladják azt, amit a 19. század feltalálói elképzelni sem tudtak volna.

A technológiai verseny eredménye elképesztő rekordokat hozott:

A világ közelmúltbeli leggyorsabb hullámvasútja, az Abu-Dzabiban található Formula Rossa volt, amely közel 240 km/órára gyorsul néhány másodperc alatt

A világ közelmúltbeli leghosszabb hullámvasútja, a japán Steel Dragon 2000 volt 2479 méteres pályájával

A tavaly december 31-én átadott, szaúd-arábiai Falcon’s Flight hullámvasút azonban minden rekordot megdöntött: akár 249 km/órás tempót is elérhet, 195 méter magasba emelkedik, és a pályája 4250 méter hosszú

A legmagasabbak közé tartozó szerkezetek már 140 méter fölé emelik az utasokat

A modern hullámvasutak meredeksége már 121 fok feletti zuhanást is kínál

A cél ugyanaz, mint 141 éve: legyőzni a félelmet – vagy legalábbis megpróbálni.