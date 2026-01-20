Felszállsz, kapaszkodsz, sikítasz – 141 éves a hullámvasút, mutatjuk a legeket!

A 19. század közepén az Egyesült Államokban olyan gravitációs pályarendszert szabadalmaztattak, amely lejtők és emelkedők váltakozásával, motor nélkül mozgatta a kocsikat, innen indult a hullámvasút története. Az elv eredetileg bányákban és ipari szállításnál volt használatos, de hamar kiderült: az emberek élvezik a sebességet és a zuhanást. Ez a felismerés vezetett oda, hogy néhány évtizeddel később megjelentek az első, kifejezetten szórakoztatási célú hullámvasutak. A technológia egyszerű volt, az élmény viszont elementáris – és azóta sem változott az alapelv: minél magasabb, minél gyorsabb, annál jobb.
Ki és hol szabadalmaztatta az első hullámvasutat?
Az első hivatalos hullámvasút-szabadalmat New York közelében, Coney Islandben jegyezték be 1885. január 20-án. A szabadalmat LaMarcus Adna Thompson ohiói feltaláló és vállalkozó kapta. A dokumentum „Roller coasting structure” néven, azaz hullámvasúti szerkezetként szerepel.
Thompson nevét gyakran emlegetik úgy is, mint a „gravitációs hullámvasút atyja” vagy az amerikai hullámvasút-ipar első nagy innovátora: az általa szabadalmaztatott konstrukció volt az első, amelyet kifejezetten szórakoztatási célú vasútrendszerként terveztek és működtettek.
A hullámvasút aranykora elképesztő rekordokat hozott
A 20. század elején a hullámvasút-építés valódi versennyé vált. Először a magasság, majd a sebesség, később a hurkok száma, végül a pályahossz és a meredekség lett a fő csapásirány. Ma már olyan szerkezetek működnek – vagy épülnek –, amelyek jócskán meghaladják azt, amit a 19. század feltalálói elképzelni sem tudtak volna.
A technológiai verseny eredménye elképesztő rekordokat hozott:
- A világ közelmúltbeli leggyorsabb hullámvasútja, az Abu-Dzabiban található Formula Rossa volt, amely közel 240 km/órára gyorsul néhány másodperc alatt
- A világ közelmúltbeli leghosszabb hullámvasútja, a japán Steel Dragon 2000 volt 2479 méteres pályájával
- A tavaly december 31-én átadott, szaúd-arábiai Falcon’s Flight hullámvasút azonban minden rekordot megdöntött: akár 249 km/órás tempót is elérhet, 195 méter magasba emelkedik, és a pályája 4250 méter hosszú
- A legmagasabbak közé tartozó szerkezetek már 140 méter fölé emelik az utasokat
- A modern hullámvasutak meredeksége már 121 fok feletti zuhanást is kínál
A cél ugyanaz, mint 141 éve: legyőzni a félelmet – vagy legalábbis megpróbálni.
Magyar rekord: a városligeti hullámvasút
Magyarország is fontos helyet foglal el a hullámvasutak történetében. A budapesti Vidámpark legendás hullámvasútja 1922-ben nyílt meg, 2015 óta azonban üzemel kívül van. Ettől függetlenül szempontból különleges:
- Európa egyik legrégebbi hullámvasútja
- teljes egészében fából épült
- műemléki védelem alatt áll
- több generáció első „nagy bátorságpróbája” volt
Bár sebességben és magasságban nem versenyez a modern óriásokkal, történeti jelentősége óriási.
Egy szabadalomtól az extrém élményig
Az 1865-ben bejegyzett szabadalom óta a hullámvasút több mint szórakoztató eszköz lett: mérnöki kihívás, pszichológiai kísérlet és turisztikai fegyver egyszerre. A világ legnagyobb parkjai ma már nem kérdezik, kell-e hullámvasút – hanem azt, mennyire lehet még fokozni a kihívásokat. És miközben a rekordok dőlnek, az alapélmény ugyanaz maradt, mint másfél évszázada: felszállsz, kapaszkodsz, sikítasz – és a végén újra beállnál a sorba.
