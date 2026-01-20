Rémálommá vált a hullámvasutazás, meghalt egy 70 éves nagymama

Meghalt egy 70 éves nő a Universal Orlando vidámparkban. A látogató a Revenge of the Mummy nevű hullámvasúton lett rosszul. Kórházba szállították, de ott később életét vesztette – írja a Fox News.

Hullámvasúton lett rosszul egy nő az USA-ban. Az asszonyt kórházba szállították, de később elhunyt.

Fotó: Unsplash

A hullámvasút akár 72 kilométer/órás sebességgel is képes száguldani.

A játékelem 2004-es megnyitása óta összesen 21 incidensről készült feljegyzés, többek között rosszullétről, szédülésről, görcsrohamokról és egyszer súlyos gerincsérülésről is beszámoltak a látogatók.

A vidámparkban tavaly szeptemberben is történt egy tragikus haláleset. A 32 éves Kevin Rodriguez Zavala rosszul lett egy másik, a Stardust Racers nevű hullámvasúton. A férfi több traumás sérülést szenvedett, kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

A hatóságok vizsgálják a haláleset körülményeit, azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mi okozta az idős asszony halálát.

Kislány biztonsági öve oldódott ki a hullámvasúton

Egy házaspár mentette meg egy kislány életét, miután a gyermek biztonsági öve kioldott 63 méteres magasságban egy hullámvasúton Kansas Cityben. A házaspár meghallotta a kislány rémült sikoltozását, miután kioldódott a biztonsági hevedere. A pár nem tétlenkedett, azonnal hátrafordult, és a menet végéig saját erőből tartották a gyermeket, hogy ki ne zuhanjon a kocsiból.

Két gyermek zuhant ki az óriáskerékből

Két kislány kórházba került, miután kizuhantak egy óriáskerék kosarából egy louisianai vidámparkban. A két kislány a New Roads-i őszi fesztiválon vett részt, amikor felültek az óriáskerékre, a kabin azonban váratlanul felborult.