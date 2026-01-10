Táplálkozási forradalom: most minden szakértő erre az élelmiszerre esküszik

A hús központi szerepe az új amerikai irányelvek szerint elsősorban a megemelt fehérjebevitel miatt indokolt. Az ajánlás alapján a felnőtteknek testsúlykilogrammonként 1,2–1,6 gramm fehérjét kellene fogyasztaniuk naponta, ami jelentősen meghaladja a korábban elegendőnek tartott mennyiséget. A hangsúly az állati fehérjén, azon belül is a húsokon, a halon, a tojásokon és a teljes zsírtartalmú tejtermékeken van, miközben a fehérjedús étrend alapját a természetes, kevésbé feldolgozott élelmiszerek adják - írja a Bild.

A hús lett az új étrendi irányelvek egyik kulcseleme

Fotó: Unsplash

Mennyi húsfogyasztás egészséges?

A szakmai ajánlások szerint a napi húsfogyasztás ideális mennyisége számos tényezőtől függ, például az életkortól, a fizikai aktivitástól és az anyagcserétől. Az új amerikai irányelvek ugyan jelentősen növelik a megengedett mennyiséget, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki számára a nagy adag vörös hús lenne az optimális választás.

Milyen kockázatai vannak a túlzott húsfogyasztásnak?

A túlzott húsfogyasztás hosszú távon egészségügyi kockázatokkal járhat, különösen akkor, ha az étrend nagy arányban tartalmaz feldolgozott vagy zsíros vörös húst. Egyes tanulmányok összefüggést találtak a magas húsbevitel és a szív- és érrendszeri betegségek, valamint bizonyos daganattípusok kockázata között.

Fontos különbséget tenni a minőségi, természetes húsok és az ultrafeldolgozott termékek között. Az előbbiek beilleszthetők egy tudatos étrendbe, míg az utóbbiak rendszeres fogyasztása kerülendő.

Hús vagy növényi fehérje – melyik az előnyösebb?

A hús előnye, hogy teljes értékű állati fehérjét tartalmaz, amely minden esszenciális aminosavat biztosít. Ez különösen fontos lehet aktív életmód vagy izomépítés esetén. Ugyanakkor a növényi fehérjék – például hüvelyesek, magvak és olajos növények – rostban gazdagok, és kedvező hatással lehetnek az emésztésre. A szakértők többsége szerint nem kizárólagosan egyik vagy másik a jobb választás: a változatosság a kulcs. A hús és a növényi fehérjék kombinációja kiegyensúlyozottabb tápanyagbevitelt eredményezhet.