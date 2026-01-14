Megrázó részletek derültek ki a Skóciában elhunyt Huszti ikrek ügyéről

A Huszti ikrek, Huszti Eliza és Huszti Henrietta, 2025. január 7-én tűntek el a skót Aberdeen városában. A 32 éves nővérek holttestét csak január végén találták meg a River Dee folyóban, nem messze attól a helytől, ahol utoljára látták őket. A hivatalos jelentés szerint mindketten vízbe fulladtak.

A Huszti ikrek, Eliza és Henrietta.

Fotó: Bors

Testvérük, Huszti József egy megrendítő interjúban elmondta: a család a gyász mellett súlyos anyagi nehézségekkel is szembesült. A Skóciából Magyarországra történő hazaszállítás koporsóban mintegy 45 ezer fontba (~20 millió forint) került volna, amit nem tudtak kifizetni. Emiatt a hamvasztás mellett döntöttek, az urnákat pedig hátizsákban hozták haza – írja a Mirror.

Miért nem tudták koporsóban hazahozni a Huszti ikrek földi maradványait?

A család beszámolója szerint a nemzetközi holttest-szállítás költségei megfizethetetlenek voltak számukra. A Huszti ikrek esetében ezért a hamvasztás jelentette az egyetlen reális megoldást, így tudták hazavinni Eliza és Henrietta hamvait Magyarországra.

A család nem hisz az öngyilkosságban

A Huszti család a mai napig nem fogadja el a hatóságok következtetését. József szerint testvérei szoros kapcsolatban éltek, közös terveik voltak, lakásvásárlásra gyűjtöttek, és rendkívül szokatlan lett volna tőlük, hogy hajnalban az utcán tartózkodjanak.

A skót rendőrség ugyanakkor már az eltűnés idején közölte: az ügyet nem kezelik gyanús körülményként. Egy korábbi nyilatkozat szerint az egyik feltételezés az volt, hogy a testvérek ismeretlen okból a vízbe kerültek, de más lehetőségeket sem zártak ki teljesen.

Búcsú Monoron és Skóciában

A Huszti ikrek hamvait 2025 júniusában helyezték végső nyugalomra magyarországi szülővárosukban, Monoron. A család Skóciában is megemlékezést tartott, miközben továbbra is válaszokat keresnek arra, mi történt azon az éjszakán Aberdeenben.