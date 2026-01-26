Idegen űrhajósok építették a piramisokat? Hihetetlen válasz érkezett

Idegenek építették a piramisokat? A kérdést újra és újra felteszik, amikor szóba kerül a gízai nagy piramis elképesztő mérnöki pontossága, a több millió tonnás kőtömbök mozgatása, valamint az a matematikai és csillagászati tudás, amely megelőzte a korát – írja a DailyStar.

A svájci szerző, Erich von Däniken, már 1968-ban, a világsikerű A jövő emlékei című könyvében azt állította: a piramisok nem csupán síremlékek, hanem egy fejlettebb civilizáció nyomai. Szerinte az egyiptomi uralkodók mumifikálása és a túlvilági „újjáéledés” hite is arra utal, hogy az „istenek” visszatérésében reménykedtek.

Von Däniken úgy vélte, az építmények precíz tájolása, a Föld méreteivel és az égi mozgásokkal való összhang, valamint az építési technika hiányzó láncszemei mind azt sugallják: idegenek építették a piramisokat, vagy legalábbis segítettek azok felhúzásában.

A tudomány válasza:

A mainstream régészet szerint az elmélet inkább hit, mint bizonyíték. A kritikusok – köztük Nigel Watson kutató – hangsúlyozzák: az ókori egyiptomiak szervezett munkaerővel, kifinomult eszközökkel és generációkon átörökített tudással dolgoztak. Szerintük az „idegenek építették a piramisokat” narratíva a hidegháború és az űrverseny korszakának fantáziájából táplálkozott.

