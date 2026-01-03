Öt dolog, ami a legjobban idegesíti a kasszásokat a szupermarketben

Az idegesítő vásárlók jelensége a szupermarketekben mindennapos probléma, amely nemcsak a sorban állókat, hanem a kasszásokat is próbára teszi. A pénztárnál felgyülemlő feszültség gyakran apró figyelmetlenségekből és rossz szokásokból fakad, amelyek hosszú távon megnehezítik a kasszás mindennapjait.
Idegesítő vásárlók: ezek a helyzetek teszik próbára a kasszásokat
Az egyik leggyakoribb boltban idegesítő helyzet, amikor a vásárlók nem tesznek áruelválasztót a futószalagra. Ez félreütésekhez, vitákhoz és felesleges magyarázkodáshoz vezet, miközben a pénztárnál sorban állás csak tovább lassul.
- Áruelválasztó
- Palackok a futószalagon
- Bonyolult fizetés
- Szétszórt zöldségek és gyümölcsök
- Udvariatlanság a személyzettel
Áruelválasztó a kasszánál
Egy kasszás a Redditen osztott meg részleteket a mindennapi munkájáról, külön kitérve a futószalagon használt elválasztókra. Sok vásárló ugyanis gyakran elfelejti feltenni az áruelválasztót, amellyel elkülöníthetné a saját termékeit az előtte vagy mögötte állóétól.
Ez nemcsak azért bosszantó, mert a kasszás így könnyen rossz vásárlóhoz ütheti be az árut, majd sztornóznia kell, hanem azért is, mert amikor rákérdeznek, melyik termék kié, gyakran még rájuk förmednek.
Ha valaki visszaváltási bizonylattal áll sorban, de nem használ elválasztót, előfordul, hogy a blokk rossz vásárláshoz kerül – ez is felesleges idegeskedést okoz, pedig könnyen elkerülhető lenne.
Guruló palackok a futószalagon
Szintén sok bosszúságot okoznak a rosszul elhelyezett palackok, amelyek ide-oda gurulnak a szalagon, eltolják a többi árut és az elválasztót. Az állítva felrakott üvegek ráadásul könnyen felborulnak és eltörnek. A kasszások és sok vásárló egyetért abban: a palackokat hosszában kellene a szalagra tenni.
Szétszórt gyümölcs és zöldség
Különösen idegőrlő, amikor a kasszásnak ugyanazt a gyümölcsöt vagy zöldséget többször is le kell mérnie, mert a vásárló az almákat, répákat és más termékeket különböző helyeken rakta fel a szalagra. Sokkal egyszerűbb és praktikusabb, ha azonos fajtájú zöldségek és gyümölcsök együtt kerülnek a futószalagra.
Feleslegesen bonyolult fizetés
Főként a kártyával fizető vásárlóknál adódnak problémák. Egyesek mintha meglepődnének azon, hogy a kasszánál valóban fizetni kell, mások érvénytelen bankkártyával próbálkoznak. Ha a kártyán nincs aláírás, a vásárlónak személyazonosító okmányt kell bemutatnia.
Ha ez sincs, előfordul, hogy a kasszástól kérnek tollat, hogy gyorsan aláírják a kártyát.
Ha valaki csak a párja kártyáját hozta magával, de nincs meghatalmazása, elvileg akkor sem fizethet vele – a kasszás jogosan utasíthatja el a tranzakciót. Az aláírás ellenőrzésekor pedig legalább minimális hasonlóságnak kell lennie, különben a dolgozók nemcsak értetlenek, hanem kifejezetten idegesek lesznek.
Udvariatlanság a személyzettel szemben
Klasszikus probléma, amit minden szolgáltatási szektorban dolgozó ismer: az udvariatlan vásárlók, akik még köszönni is sajnálnak. Pedig olyan egyszerű lenne szebbé tenni a kasszások napját. Sok vásárló ráadásul a pénztárosokon veri le mindazt, ami a boltban félremegy: ha rossz az árazás vagy elfogyott egy termék, azt is gyakran a kasszások kapják meg.
Az eredeti cikk a Focus oldalán jelent meg.
