Öt dolog, ami a legjobban idegesíti a kasszásokat a szupermarketben

Az idegesítő vásárlók jelensége a szupermarketekben mindennapos probléma, amely nemcsak a sorban állókat, hanem a kasszásokat is próbára teszi. A pénztárnál felgyülemlő feszültség gyakran apró figyelmetlenségekből és rossz szokásokból fakad, amelyek hosszú távon megnehezítik a kasszás mindennapjait.

5 dolog amit az idegesítő vásárlók művelnek (illusztráció)

Fotó: Pexels

Idegesítő vásárlók: ezek a helyzetek teszik próbára a kasszásokat

Az egyik leggyakoribb boltban idegesítő helyzet, amikor a vásárlók nem tesznek áruelválasztót a futószalagra. Ez félreütésekhez, vitákhoz és felesleges magyarázkodáshoz vezet, miközben a pénztárnál sorban állás csak tovább lassul.

Áruelválasztó

Palackok a futószalagon

Bonyolult fizetés

Szétszórt zöldségek és gyümölcsök

Udvariatlanság a személyzettel

Egy kasszás a Redditen osztott meg részleteket a mindennapi munkájáról, külön kitérve a futószalagon használt elválasztókra. Sok vásárló ugyanis gyakran elfelejti feltenni az áruelválasztót, amellyel elkülöníthetné a saját termékeit az előtte vagy mögötte állóétól.

Ez nemcsak azért bosszantó, mert a kasszás így könnyen rossz vásárlóhoz ütheti be az árut, majd sztornóznia kell, hanem azért is, mert amikor rákérdeznek, melyik termék kié, gyakran még rájuk förmednek.

Ha valaki visszaváltási bizonylattal áll sorban, de nem használ elválasztót, előfordul, hogy a blokk rossz vásárláshoz kerül – ez is felesleges idegeskedést okoz, pedig könnyen elkerülhető lenne.

Guruló palackok a futószalagon

Szintén sok bosszúságot okoznak a rosszul elhelyezett palackok, amelyek ide-oda gurulnak a szalagon, eltolják a többi árut és az elválasztót. Az állítva felrakott üvegek ráadásul könnyen felborulnak és eltörnek. A kasszások és sok vásárló egyetért abban: a palackokat hosszában kellene a szalagra tenni.

Szétszórt gyümölcs és zöldség

Különösen idegőrlő, amikor a kasszásnak ugyanazt a gyümölcsöt vagy zöldséget többször is le kell mérnie, mert a vásárló az almákat, répákat és más termékeket különböző helyeken rakta fel a szalagra. Sokkal egyszerűbb és praktikusabb, ha azonos fajtájú zöldségek és gyümölcsök együtt kerülnek a futószalagra.