Még mindig a hó fogságában az Egyesült Államok, messze a vége – galéria

New York államban a hatóságok közlése szerint péntek és hétfő reggel között nyolc ember halt meg a rendkívüli hidegben. A Central Parkban hétfő reggelig közel 30 centiméter hó esett. Texasban egy tizenéves lány életét vesztette, egy másik pedig kritikus állapotba került egy szánkóbalesetben. Észak-Karolinában egy férfit holtan találtak egy autópálya mentén, míg Louisianában az egészségügyi hatóságok két kihűlés miatti halálesetet erősítettek meg.

Drone video captures New York City looking like a snow globe as a major winter storm brought several inches of snow to the city on Sunday. pic.twitter.com/ECJWOPyqUi — AccuWeather (@accuweather) January 26, 2026

A légi közlekedés is megbénult: a FlightAware adatai szerint hétfőn több mint 19 ezer járat késett, és közel 5900-at töröltek az Egyesült Államokban. A torontói Pearson nemzetközi repülőtéren vasárnap rekordmennyiségű, 46 centiméter hó hullott. A hatóságok szerint a helyzet egyelőre nem javul. Maura Healey, Massachusetts kormányzója arra figyelmeztetett, hogy még nincs vége, és újabb havazás várható.

NYC Mayor Zohran Mamdani shoveling snow in 🅱️ed-Stuy helping NYCHA residents dig out a stuck car



Major snow storm with up to 18 inches hitting New York City



Temperatures dropping to 8-year lows as state of emergency declared



2,000 sanitation workers deployed on 12-hour shifts pic.twitter.com/R6Sz9SHFkX — Boi Agent One (@boiagentone) January 25, 2026

Az NWS közlése szerint egy új, jelentős téli vihar érkezhet pénteken az Egyesült Államok keleti részére, rendkívüli hideget és kiterjedt csapadékot hozva. A meteorológusok hangsúlyozzák: a vihar pontos útvonala és hatása egyelőre még bizonytalan, ezért a lakosságot fokozott óvatosságra intik.