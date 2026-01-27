Még mindig a hó fogságában az Egyesült Államok, messze a vége – galéria

Ahogy arról korábban az Origo beszámolt, óriási fennakadásokat okozott a hétvégi hóvihar az Egyesült Államokban. A hó eltorlaszolta az utakat, betemette a nagyvárosokat, és jelentős áramszüneteket okozott. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) adatai szerint az Egyesült Államok északkeleti részén az elmúlt 24 órában helyenként több mint 50 centiméter hó hullott. Az időjárás hatása Kanadára is átterjedt: Ontario déli részén, valamint Ottawában és Quebecben közlekedési fennakadások és iskolabezárások történtek. A legsúlyosabb következmények közé tartozik, hogy hétfő délutánig Tennessee államban több mint 200 ezer ember maradt áram nélkül. Nashville térségében a nagy hideg és sötétség nehezítette a lakosok mindennapjait - írja a BBC.
Szakértők hasonló időjárásra számolnak az elkövetkező napokban
Sok fa kidőlt, a leszakadt villanyvezetékek pedig elzárják az utakat
– nyilatkozta Joy Flores, a Nashville Rescue Mission hajléktalanszálló alelnöke, hozzátéve: saját otthonában sincs fűtés, internet és áram.
New York államban a hatóságok közlése szerint péntek és hétfő reggel között nyolc ember halt meg a rendkívüli hidegben. A Central Parkban hétfő reggelig közel 30 centiméter hó esett. Texasban egy tizenéves lány életét vesztette, egy másik pedig kritikus állapotba került egy szánkóbalesetben. Észak-Karolinában egy férfit holtan találtak egy autópálya mentén, míg Louisianában az egészségügyi hatóságok két kihűlés miatti halálesetet erősítettek meg.
A légi közlekedés is megbénult: a FlightAware adatai szerint hétfőn több mint 19 ezer járat késett, és közel 5900-at töröltek az Egyesült Államokban. A torontói Pearson nemzetközi repülőtéren vasárnap rekordmennyiségű, 46 centiméter hó hullott. A hatóságok szerint a helyzet egyelőre nem javul. Maura Healey, Massachusetts kormányzója arra figyelmeztetett, hogy még nincs vége, és újabb havazás várható.
Az NWS közlése szerint egy új, jelentős téli vihar érkezhet pénteken az Egyesült Államok keleti részére, rendkívüli hideget és kiterjedt csapadékot hozva. A meteorológusok hangsúlyozzák: a vihar pontos útvonala és hatása egyelőre még bizonytalan, ezért a lakosságot fokozott óvatosságra intik.