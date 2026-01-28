Hírlevél
idris elba

Súlyos bírságot kapott a világhírű színész

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy látszólag apró közlekedési szabálysértés is komoly következményekkel járhat, különösen akkor, ha világsztárról van szó. Idris Elba londoni robogózása végül bírósági ügy lett, amely súlyos következményekkel zárult, miközben a színész neve épp egy rangos Netflix-projekt kapcsán került a hírekbe.
idris elbabírsággyorshajtás

Egy rövid, de annál kínosabb közlekedési ügy került reflektorfénybe Londonban, amelynek főszereplője Idris Elba – írja a Sky News.

British actor producer Idris Elba attends the red-carpet event for season two of Apple TV's "Hijack" at the Whitby Hotel in New York on January 8, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Idris Elba a New York-i bemutatón, ahol az Apple TV sikeres sorozatának új évadát mutatták be
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Miért büntették meg Idris Elbát Londonban?

A színészt egy 20 mérföld/órás sebességkorlátozású szakaszon mérték be, ahol robogójával ennél jóval gyorsabban haladt. A rendőrség fotókkal igazolta a sebességtúllépést, így az ügy bíróság elé került.

Mekkora bírságot kapott Idris Elba?

A bíróság összesen mintegy 140 ezer forintnyi pénzbírságot és járulékos költséget rótt ki a színészre. 

A gyorshajtásért kiszabott 147 fontos büntetés nagyjából 66 ezer forintnak felel meg, ehhez további 48 ezer forintnyi perköltség, valamint körülbelül 26 ezer forintos áldozati pótdíj társult.

A hatóságok által bemutatott felvételek szerint Elba egy BMW robogóval haladt a megengedettnél gyorsabban, az ügy pedig végül bíróság elé került. Bár a színész elismerte a szabálysértést, azt állította, nem kapott lehetőséget helyszíni bírság befizetésére. Az eset így nemcsak közlekedési kihágásként, hanem jogi eljárásként is figyelmet kapott.

A gyorshajtási ügy mindössze egy nappal azután történt, hogy nyilvánosságra hozták: film készül Károly király jótékonysági szervezetének ötvenéves munkájáról, amelyben a színész is közreműködik.

