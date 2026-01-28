Súlyos bírságot kapott a világhírű színész

Egy rövid, de annál kínosabb közlekedési ügy került reflektorfénybe Londonban, amelynek főszereplője Idris Elba – írja a Sky News.

Idris Elba a New York-i bemutatón, ahol az Apple TV sikeres sorozatának új évadát mutatták be

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Miért büntették meg Idris Elbát Londonban?

A színészt egy 20 mérföld/órás sebességkorlátozású szakaszon mérték be, ahol robogójával ennél jóval gyorsabban haladt. A rendőrség fotókkal igazolta a sebességtúllépést, így az ügy bíróság elé került.

Mekkora bírságot kapott Idris Elba?

A bíróság összesen mintegy 140 ezer forintnyi pénzbírságot és járulékos költséget rótt ki a színészre.

A gyorshajtásért kiszabott 147 fontos büntetés nagyjából 66 ezer forintnak felel meg, ehhez további 48 ezer forintnyi perköltség, valamint körülbelül 26 ezer forintos áldozati pótdíj társult.

A hatóságok által bemutatott felvételek szerint Elba egy BMW robogóval haladt a megengedettnél gyorsabban, az ügy pedig végül bíróság elé került. Bár a színész elismerte a szabálysértést, azt állította, nem kapott lehetőséget helyszíni bírság befizetésére. Az eset így nemcsak közlekedési kihágásként, hanem jogi eljárásként is figyelmet kapott.

