Potyogtak a fákról a hüllők – iguánahullás lett a szilveszteri „attrakció”

Az iguánahullás hátterében egyszerű biológiai ok áll. Az iguánák ektoterm, vagyis hidegvérű állatok, amelyek testhőmérsékletüket a környezet határozza meg. Amikor a hőmérséklet 8–10 Celsius-fok alá csökken, az anyagcseréjük drasztikusan lelassul, izmaik megmerevednek, és mozgásképtelenné válnak – írja a NewYorksPost.
Mivel az iguánák gyakran fákon pihennek, a hidegsokk hatására elveszítik kapaszkodásukat, és akár többméteres magasságból a földre zuhannak. Ez az a jelenség, amit Floridában évről évre iguánahullásként emlegetnek.
Iguánahullás – nem pusztulnak el, csak „lefagynak”
Fontos tudni, hogy az iguánahullás során a legtöbb állat nem hal meg.
A szakértők szerint ezek az iguánák csupán átmenetileg dermednek le, és amikor a hőmérséklet emelkedik, illetve napfény éri őket, gyakran néhány órán belül teljesen magukhoz térnek.
A hatóságok ezért arra figyelmeztetnek, hogy senki ne próbálja meg elvinni vagy felmelegíteni az állatokat. A hirtelen feléledő iguánák karmokkal, fogakkal és erős farkukkal védekezhetnek.
Szilveszteri hidegrekordok Floridában
Az idei szilveszteri hidegbetörés az egyik legerősebb volt az elmúlt 20–25 évben.
Észak- és Közép-Floridában fagyponthoz közeli értékeket mértek, míg Dél-Floridában is 5–8 fokig hűlt le a levegő — ez ideális körülményeket teremtett a tömeges iguánahullás kialakulásához.
A hideg miatt több térségben menedékhelyeket nyitottak, és arra kérték a lakosságot, hogy vigyék be háziállataikat, óvják a növényeket, valamint figyeljenek az idősekre.
Invazív faj, mégis békén kell hagyni
Bár az iguánák invazív fajnak számítanak Floridában, és komoly károkat okoznak — például alagutakat ásnak, növényzetet pusztítanak és partfalakat gyengítenek —, a jogszabályok szerint az állatokkal szembeni kegyetlenség tilos.
Az iguánahullás idején a legbiztonságosabb megoldás, ha az emberek egyszerűen békén hagyják a földön fekvő hüllőket, és hagyják, hogy a természet tegye a dolgát.
