Így robbant be az új év: tűzijátékok képeken a világ minden tájáról

Az új év érkezését világszerte látványos fényjáték kísérte, amely percek alatt ünnepi hangulatba borította az éjszakai égboltot. A tűzijáték ezúttal is az évkezdés egyik leglátványosabb és legemlékezetesebb eleme volt, amelyet sokan örökítettek meg képeken.
A tűzijáték az év első perceiben egyszerre jelentett közösségi élményt, hagyományt és vizuális ünnepet. A különböző helyszíneken készült felvételek jól mutatják, milyen sokféleképpen ünnepelték az emberek az új esztendő kezdetét.
Tűzijáték képeken: az újév első pillanatai
A galériában összegyűjtött fotók nemcsak a fényeket és színeket mutatják meg, hanem azt a különleges hangulatot is, amely minden évben az újrakezdéshez kapcsolódik.
Galéria: Képeken az újévi tűzijátékok
1/31
Tűzijáték világítja meg az eget a Sydney Harbour Bridge és a Sydney-i Operaház felett az újévi ünnepségek során Sydneyben, 2026. január 1-jén
Illegális tűzijátékárus bukott le, miközben egy pillanat alatt tragédia lehet a szilveszteri durrogtatásból
Az év utolsó napjai minden évben fokozott veszélyt jelentenek a pirotechnikai eszközök miatt. A tűzijáték nemcsak baleseteket okozhat, de illegális árusítása miatt rendőri intézkedés is történt Budapesten.
