Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos lépésre szánta el magát Ausztria – ezt mindenki megérzi majd

Látta?

Szilveszteri Szuperlottó: több tucatnyian milliomosként koccinthattak

tűzijáték

Így robbant be az új év: tűzijátékok képeken a világ minden tájáról

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az új év érkezését világszerte látványos fényjáték kísérte, amely percek alatt ünnepi hangulatba borította az éjszakai égboltot. A tűzijáték ezúttal is az évkezdés egyik leglátványosabb és legemlékezetesebb eleme volt, amelyet sokan örökítettek meg képeken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzijátékszilveszter éjszakaúj év

A tűzijáték az év első perceiben egyszerre jelentett közösségi élményt, hagyományt és vizuális ünnepet. A különböző helyszíneken készült felvételek jól mutatják, milyen sokféleképpen ünnepelték az emberek az új esztendő kezdetét.

tűzijáték
Tűzijáték világította meg a londoni égboltot az új év első perceiben a London Eye és a Big Ben közelében - Fotó: BROOK MITCHELL / Brook Mitchell / AFP

Tűzijáték képeken: az újév első pillanatai

A galériában összegyűjtött fotók nemcsak a fényeket és színeket mutatják meg, hanem azt a különleges hangulatot is, amely minden évben az újrakezdéshez kapcsolódik.

Sydney Harbour Bridge, SydneyHarbourBridge, Sydney-i Operaház, SydneyiOperaház, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
Sydney Harbour Bridge, SydneyHarbourBridge, Sydney-i Operaház, SydneyiOperaház, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
Sydney Harbour Bridge, SydneyHarbourBridge, Sydney-i Operaház, SydneyiOperaház, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
Sydney Harbour Bridge, SydneyHarbourBridge, Sydney-i Operaház, SydneyiOperaház, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
Sydney Harbour Bridge, SydneyHarbourBridge, Sydney-i Operaház, SydneyiOperaház, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
Sydney Harbour Bridge, SydneyHarbourBridge, Sydney-i Operaház, SydneyiOperaház, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
Sydney Harbour Bridge, SydneyHarbourBridge, Sydney-i Operaház, SydneyiOperaház, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
tűzijátékújév, tűzijáték, újév, ünnepség, 2026.01.01.
Galéria: Képeken az újévi tűzijátékok
1/31
Tűzijáték világítja meg az eget a Sydney Harbour Bridge és a Sydney-i Operaház felett az újévi ünnepségek során Sydneyben, 2026. január 1-jén

Illegális tűzijátékárus bukott le, miközben egy pillanat alatt tragédia lehet a szilveszteri durrogtatásból

Az év utolsó napjai minden évben fokozott veszélyt jelentenek a pirotechnikai eszközök miatt. A tűzijáték nemcsak baleseteket okozhat, de illegális árusítása miatt rendőri intézkedés is történt Budapesten.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!