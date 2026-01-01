Így robbant be az új év: tűzijátékok képeken a világ minden tájáról

A tűzijáték az év első perceiben egyszerre jelentett közösségi élményt, hagyományt és vizuális ünnepet. A különböző helyszíneken készült felvételek jól mutatják, milyen sokféleképpen ünnepelték az emberek az új esztendő kezdetét.

Tűzijáték világította meg a londoni égboltot az új év első perceiben a London Eye és a Big Ben közelében - Fotó: BROOK MITCHELL / Brook Mitchell / AFP

Tűzijáték képeken: az újév első pillanatai

A galériában összegyűjtött fotók nemcsak a fényeket és színeket mutatják meg, hanem azt a különleges hangulatot is, amely minden évben az újrakezdéshez kapcsolódik.