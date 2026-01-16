Milliókra büntethetnek a magyarok kedvelt üdülőhelyén

Indonézia új Büntető Törvénykönyve világszerte felkavarta a kedélyeket, miután kiderült: a jogszabály a házasságon kívüli szexet is büntethetővé teszi. A hír különösen az utazókat hozta lázba, hiszen Bali évek óta az egyik legnépszerűbb célpont a turisták körében. De vajon valóban veszélybe került az indonéziai utazás?

Indonézia új törvénye bünteti a házasságon kívüli szexet – Fotó: Unsplash

Mit jelent Indonézia új törvénye a házasságon kívüli szex szempontjából?

Az Indonéziában hatályba lépett új törvény szerint bűncselekménynek minősül a házasságon kívüli szex, amely akár egy év börtönbüntetéssel vagy akár 10 millió rúpiás pénzbírsággal is járhat. A szabályozás értelmében emellett az együttélés is büntethető, ha az nem hivatalos házasság keretében történik. A jogszabály elvileg minden Indonézia területén tartózkodó személyre vonatkozik, így a turistákra is.

Kell-e tartaniuk a Balira utazóknak a büntetéstől?

A gyakorlatban ettől nem kell félni. A törvény ugyanis kimondja: az indonéz hatóságok nem indíthatnak eljárást saját kezdeményezésre. Büntetőeljárás kizárólag akkor indulhat, ha közeli hozzátartozó tesz feljelentést. Házasságban élők esetében ezt csak a házastárs, nem házas személyeknél pedig a szülők vagy a gyermekek tehetik meg. Ha a panaszt időközben visszavonják, az eljárás automatikusan megszűnik, így a turisták számára a kockázat gyakorlatilag elhanyagolható.

Mit változtat mindez az utazás és a szállásfoglalás szabályain?

Az indonéz hatóságok már a törvény elfogadásakor hangsúlyozták: az intézkedés nem az utazók ellen irányul. A szállodáknak nincs joguk házassági dokumentumokat kérni a vendégektől, és a rendőrség sem tarthat ellenőrző razziákat. Balin és más népszerű üdülőhelyeken továbbra is zavartalanul megszállhatnak együtt a nem házas párok.

