Ezért valaki fizet? Ennyit kér a testnedveiért a szexi influenszer

A „tökéletes nő”-ként emlegetett híres influenszer, a 29 éves Karol Rosalin palackozva árulja az izzadságát, üvegenként 85 ezer forintért – írja a DailyStar.

Karol Rosalin brazil influenszer

Fotó: Instagram/@karolrosalin

A brazil influenszer a bevételt a jelmezére szeretné fordítani, amit az idei karneváli parádén szeretne viselni.

Viccnek indult, hatalmas a kereslet a palackozott izzadságra

A palackozott izzadság iránti kereslet ugrásszerűen megnőtt, miután az influenszer több képet is megosztott kemény edzéseiről. A fiatal nő szerint először csak viccből próbálta meg eladni az izzadságát, de akkora volt rá a kereslet, hogy ő maga is megdöbbent.

Eleita a ‘mulher fitness perfeita’, influencer vende próprio suor para participar do Carnaval



Segundo Karol Rosalin o interesse pelo produto inusitado ganhou força depois que ela foi anunciada como rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapéhttps://t.co/Ta97k014Yq — O TEMPO (@otempo) January 27, 2026

