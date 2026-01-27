Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robert Ficónak elege van! Üzent a szlovák miniszterelnök

Ezt látnia kell!

Elfelejthetjük a beteges öregkort? Ezzel a módszerrel megfiatalítható az immunrendszer

influenszer

Ezért valaki fizet? Ennyit kér a testnedveiért a szexi influenszer

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az izzadságát árulja az interneten egy fiatal brazil nő. Az influenszer több mint 85 ezer forintot kér egy üvegcséért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
influenszerkarol rosalinizzadság

A „tökéletes nő”-ként emlegetett híres influenszer, a 29 éves Karol Rosalin palackozva árulja az izzadságát, üvegenként 85 ezer forintért – írja a DailyStar

Karol Rosalin brazil influenszer
Karol Rosalin brazil influenszer
Fotó: Instagram/@karolrosalin

A brazil influenszer a bevételt a jelmezére szeretné fordítani, amit az idei karneváli parádén szeretne viselni. 

Viccnek indult, hatalmas a kereslet a palackozott izzadságra

A palackozott izzadság iránti kereslet ugrásszerűen megnőtt, miután az influenszer több képet is megosztott kemény edzéseiről. A fiatal nő szerint először csak viccből próbálta meg eladni az izzadságát, de akkora volt rá a kereslet, hogy ő maga is megdöbbent. 

Mi történt a fiatal magyar influenszer arcával?

Bernáth Odett újra a figyelem középpontjába került, ezúttal azonban nem az edzései vagy versenyeredményei miatt. A közösségi médiában sokan Odett külsejét kezdték el támadni, azt állítva, hogy az arca szinte felismerhetetlen. Bernáth Odett évek óta a profi testépítői életmód szerint él, amely extrém diétával és kemény edzésekkel jár. Szakértők szerint az alacsony testzsírszázalék és a versenyfelkészülés az arcon is látványos változásokat okozhat. 

Hátborzongató titok derült ki az internet legszexibb nőjéről

A Nia Noir néven ismert influenszer több mint 2,5 millió követőt gyűjtött össze TikTokon, kommentmezőit pedig elárasztották a dicsérő üzenetek.  Több videóban Nia Noir arca és arányai feltűnően eltértek egymástól, ami egyre több kérdést vetett fel. Végül egy TikTok-csatorna olyan forrásvideókat talált, amelyek alapján a tartalmak mesterséges intelligenciával készülhettek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!