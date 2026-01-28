Egy egyszerű vitamin segíthet az influenza ellen?

Az idei tél során az influenza a vártnál jóval erőteljesebben jelentkezett, és sokaknál súlyos lefolyású megbetegedést okozott. A szakértők szerint egy új vírusváltozat állhat a háttérben, miközben egy friss kutatás egy meglepően egyszerű eszközre is ráirányította a figyelmet a védekezésben. Bár az elmúlt hetekben enyhe csökkenés látszik, az influenza aktivitása továbbra is országos szinten magas.
Miért ilyen erős az idei influenza?
A szakértők szerint az idei szezon súlyosságához hozzájárul egy új influenzavírus-alváltozat megjelenése. Ez a változat gyorsabban terjed, és egyes esetekben súlyosabb légúti tüneteket okozhat, különösen az időseknél és a krónikus betegségben szenvedőknél.
Új kutatás: a D-vitamin szerepe
Egy friss, nagyszabású brit tanulmány szerint a D-vitamin hiánya jelentősen növelheti a súlyos légúti fertőzések, köztük az influenza miatti kórházi kezelés kockázatát. A kutatás kimutatta, hogy
a súlyosan D-vitamin-hiányos felnőttek 33 %-kal nagyobb eséllyel kerültek kórházba légúti fertőzés miatt.
A D-vitamin támogatja az immunrendszer működését, segíti az antimikrobiális anyagok termelését, miközben mérsékli a túlzott gyulladásos reakciókat – írja a New York Post.
Különösen veszélyeztetettek az idősek
Az idősebb korosztály számára az influenza különösen kockázatos lehet, mivel az életkor előrehaladtával csökken a tüdőkapacitás, gyengül az immunrendszer, és gyakrabban fordulnak elő társbetegségek. A kutatók szerint ebben a csoportban különösen fontos lehet a megfelelő D-vitamin-szint fenntartása.
Mennyi D-vitaminra van szükség?
A szakmai ajánlások szerint:
- Csecsemők: 400-1000 NE. (nemzetközi egység)
- 1-6 évesek: 600-1000 NE.
- 6 év felett: 600-1000 NE.
- Serdülők: 800-1000 NE.
- Felnőttek: 1500-2000 NE.
- Túlsúlyosak: 3000-4000 NE.
- Várandósok: 1500-2000 NE.
A D-vitamin szintje vérvizsgálattal ellenőrizhető, és hiány esetén étrenddel vagy étrend-kiegészítőkkel pótolható.
Hogyan csökkenthető az influenza kockázata?
A szakértők hangsúlyozzák: a D-vitamin nem helyettesíti az influenza elleni védőoltást, de hasznos kiegészítő lehet a megelőzésben. Emellett továbbra is fontos a rendszeres kézmosás, a beteg emberekkel való szoros kontaktus kerülése, valamint a rossz levegőjű, zsúfolt helyek mellőzése a járványos időszakban.
