halálos baleset

Hiába hallatszottak segélykiáltások a gödörből, a gödörben halt meg az informatikus

Országos felháborodást váltott ki Indiában egy 27 éves férfi esete, miután autójával egy jelöletlen, vízzel teli építési gödörbe zuhant, és órákon át hiába kért segítséget. Az informatikus halála miatt még tüntetéseket is szerveztek.
halálos balesettüntetésIndia

A fiatal férfi, Yuvraj Mehta múlt pénteken éjfél körül tartott hazafelé az indiai főváros, Újdelhi egyik elővárosában, Noidában. Az informatikus halála azért is váltott ki országos visszhangot, mert az eset közvetlenül a főváros közelben történt - írja a BBC.

A 27 éves informatikus halála felvet bizonyos kérdéseket – Fotó: X
A 27 éves informatikus halála felvet bizonyos kérdéseket
Fotó: X

Az informatikus halála tüntetéseket váltott ki

Mehta autója a sűrű téli ködben egy alacsony védőfalnak ütközött, majd egy mély, vízzel teli gödörbe esett, amelyet évekkel korábban ástak ki, de a munkálatok félbemaradtak. A férfi – aki nem tudott úszni – az autója tetejére menekült, miközben a jármű süllyedni kezdett. Felhívta édesapját, aki azonnal a helyszínre sietett, és értesítette a mentőszolgálatokat. 

Az apa elmondása szerint fia közel két órán át életben volt, telefonja zseblámpájával jelzett és hangosan kiabált segítségért. Ezután azonban elhallgattak a segélykiáltások. A hatóságok csak órákkal később, mintegy öt órával a baleset után találták meg a holttestet.

A férfi kereséséről videót tettek ki az X-re.

A tragédia országos visszhangot váltott ki, különösen azért, mert közvetlenül a főváros közelében történt. 

A helyszínen tüntetések voltak, a résztvevők a hatóságok hanyagságát emlegették, és felelősségre vonást követeltek.

Az ügy újra rávilágított India közlekedési és várostervezési problémáira. Sokan a rossz útviszonyokat, az elégtelen jelzéseket és a veszélyesen nyitva hagyott csatornákat, építési területeket okolják, amelyek szerintük halálos csapdát jelentenek, különösen sötétedés után.

Ez nem baleset, hanem gyilkosság egy működésképtelen rendszer miatt

– írta egy felhasználó az X-en. 

Mások saját tapasztalataikat osztották meg veszélyes utakról és megfelelő figyelmeztetések nélküli építkezésekről.

A hatóságok vizsgálatot ígértek, miközben a közvélemény egyre hangosabban követel szigorúbb szabályozást és felelősségre vonást.

