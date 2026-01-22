Hiába hallatszottak segélykiáltások a gödörből, a gödörben halt meg az informatikus

A fiatal férfi, Yuvraj Mehta múlt pénteken éjfél körül tartott hazafelé az indiai főváros, Újdelhi egyik elővárosában, Noidában. Az informatikus halála azért is váltott ki országos visszhangot, mert az eset közvetlenül a főváros közelben történt - írja a BBC.

A 27 éves informatikus halála felvet bizonyos kérdéseket

Az informatikus halála tüntetéseket váltott ki

Mehta autója a sűrű téli ködben egy alacsony védőfalnak ütközött, majd egy mély, vízzel teli gödörbe esett, amelyet évekkel korábban ástak ki, de a munkálatok félbemaradtak. A férfi – aki nem tudott úszni – az autója tetejére menekült, miközben a jármű süllyedni kezdett. Felhívta édesapját, aki azonnal a helyszínre sietett, és értesítette a mentőszolgálatokat.

Az apa elmondása szerint fia közel két órán át életben volt, telefonja zseblámpájával jelzett és hangosan kiabált segítségért. Ezután azonban elhallgattak a segélykiáltások. A hatóságok csak órákkal később, mintegy öt órával a baleset után találták meg a holttestet.

A tragédia országos visszhangot váltott ki, különösen azért, mert közvetlenül a főváros közelében történt.

A helyszínen tüntetések voltak, a résztvevők a hatóságok hanyagságát emlegették, és felelősségre vonást követeltek.

Az ügy újra rávilágított India közlekedési és várostervezési problémáira. Sokan a rossz útviszonyokat, az elégtelen jelzéseket és a veszélyesen nyitva hagyott csatornákat, építési területeket okolják, amelyek szerintük halálos csapdát jelentenek, különösen sötétedés után.

Ez nem baleset, hanem gyilkosság egy működésképtelen rendszer miatt

– írta egy felhasználó az X-en.

Mások saját tapasztalataikat osztották meg veszélyes utakról és megfelelő figyelmeztetések nélküli építkezésekről.

A hatóságok vizsgálatot ígértek, miközben a közvélemény egyre hangosabban követel szigorúbb szabályozást és felelősségre vonást.

