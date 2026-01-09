Drámai fogyást ígér, de egy sötét titkot senki sem mond el a fogyókúrás injekciókról

Az új fogyókúrás injekciók, mint a Mounjaro vagy a Wegovy, hatékonyan segítik a ugyan súlycsökkentést, de a kezelés abbahagyása után a leadott kilók akár négyszer gyorsabban visszatérhetnek, mint hagyományos diéta esetén – írja a BBC.

Megdöbbentő felfedezést tettek a fogyókúrás injekciók kapcsán

A kutatások szerint a túlsúlyos páciensek akár testsúlyuk ötödét is leadhatják az injekciók segítségével, de a kezelés elhagyása után átlagosan havi 0,8 kilót híznak vissza. Ez azt jelenti, hogy másfél év alatt visszatérhetnek a kiinduló súlyukhoz.

A hagyományos fogyókúra lassabb, de tartósabb eredményt ad: a visszahízás általában csak havi 0,1 kilogramm, bár ez egyénenként változhat.

Kinek ajánlottak a fogyókúrás injekciók?

Az NHS szerint az injekciók elsősorban azoknak hasznosak, akik túlsúlyosak és egészségügyi kockázatnak vannak kitéve, nem pedig azoknak, akik csak egy kis súlyfeleslegtől szeretnének megszabadulni. A kezelés hatékonyságát életmódbeli változtatásokkal, egészséges étrenddel és rendszeres testmozgással lehet fokozni.

Az injekciók a GLP-1 hormon hatását utánozzák, amely az étvágyat szabályozza. Hosszú távú használat csökkentheti a szervezet saját hormontermelését, így a kezelés elhagyása után az étvágy gyorsan visszatér.

A szakértők szerint a visszahízás főleg akkor jelentkezik, ha valaki kizárólag az injekciókra támaszkodott, és nem alakított ki életmódbeli szokásokat.

