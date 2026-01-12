104 éve használták először azt a szert, amely százmilliók életét mentette meg

Az inzulin története 1869-ben a hasnyálmirigy szigeteinek felfedezésével indult és Paul Langerhans nevéhez fűzödik. Később Joseph von Mering és Oscar Minkowski Strasbourgban, 1889-ben rájöttek arra, hogy azok a kutyák, amelyeknél eltávolították a hasnyálmirigyet, cukorbetegséget kaptak, ezzel bizonyítva a hasnyálmirigy szerepét - írja a Diabetescentrum Szeged.

1922-ben alkalmazták az inzulint először emberen. Fotó: Ann Ronan Picture Library

Hatalmas áttörés volt az inzulin felfedezése

Az első izolálási kísérletet 1916-ban Paulescu végezte, de a nagy áttörést Frederick Banting fiatal ortopédsebész és Charles Best orvostanhallgató hozták el. A fiatal tudósok 1920-ban kezdtek laboratóriumi munkához Torontóban, John Richard MacLeod professzor tanszékén.

A folyamatban részt vett James Collip biokémikus is, aki olyan mértékben tisztította meg a kivonatot, hogy embernek beadható legyen.

1921. július 30-án írták le először, hogy a hasnyálmirigy kivonat a hasnyálmirigy eltávolításon átesett kutyák vércukrát csökkenti. Néhány hónappal később pedig Banting és Best, 1921. december 30-án megtartotta első előadását a témában, emiatt 1921-et tekintjük az inzulin születésnapjának. A szert először Torontóban 1922. januárjában alkalmazták emberen, egy 4 éves cukorbeteg kisfiún, Leonard Thompsonon. Az inzulin beadása után állapota lényegesen javult, és a kezelés rövid időn belül forradalmasította a cukorbetegség terápiáját. Az inzulin bevezetése nemcsak a betegek életkilátásait változtatta meg, hanem a diabétesz kezelésének alapvető irányát is meghatározta.

A felfedezésnek köszönhetően ma már világszerte milliók élhetnek teljes életet a betegségükkel, az inzulin pedig az egyik legfontosabb gyógyszernek számít a modern orvoslásban.

A 1922-es évforduló emlékeztet minket arra, hogy az orvostudomány és a kutatás folyamatosan új lehetőségeket teremt az emberi élet meghosszabbítására és minőségének javítására. Az inzulin felfedezése az orvostudomány egyik legnagyobb sikertörténete, amely több mint száz éve menti meg emberek millióinak életét világszerte. Az Origo korábban arról írt, hogy rájöttek a cukorbetegség okára.