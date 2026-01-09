Így született az iPhone, a telefon, amely felforgatta a világot

A San Franciscóban megrendezett Macworld konferencián Steve Jobs lépett színpadra, és egy olyan iPhone-t mutatott be, amely gyökeresen szakított a korábbi mobiltelefonos megoldásokkal. A fizikai billentyűzet elhagyása, a többujjas érintőkijelző használata és az érintőtoll nélküli irányítás akkoriban forradalminak számított, és azonnal megkülönböztette a készüléket minden versenytársától.

Steve Jobs bemutatja az első iPhone-t egy történelmi prezentáción, amely örökre megváltoztatta a mobiltelefonok világát Fotó: TONY AVELAR / AFP

Az iPhone titkos fejlesztése és forradalmi bemutatása

Az iPhone fejlesztése már 2005-ben elkezdődött, teljes titoktartás mellett, a „Project Purple 2” fedőnév alatt. Steve Jobs eredetileg egy ujjal vezérelhető érintőkijelzős eszközt képzelt el, amely végül mobiltelefonná nőtte ki magát. A bemutatón Jobs az iPhone-t három eszköz egyesítéseként írta le: egy iPodként, egy mobiltelefonként és egy internetes kommunikátorként.

A készülék 2007. június 29-én került forgalomba az Egyesült Államokban, óriási érdeklődés mellett. Bár Európában visszafogottabb volt a fogadtatás, az iPhone hatása így is megkérdőjelezhetetlen maradt, és alapjaiban formálta át a teljes okostelefon-piacot.

Mit tudott az első iPhone?

Az Apple első telefonja letisztult formavilágával azonnal kitűnt a kor kínálatából.

Az előlapon szinte teljes egészében egy 3,5 hüvelykes, 320×480 pixeles felbontású kapacitív érintőkijelző uralkodott, amely a maga idejében szokatlanul nagynak számított.

A készülék különlegessége nem pusztán a méret volt, hanem a Multi-Touch technológia: a kijelzőt ujjal lehetett vezérelni, olyan gesztusokkal, mint a később ikonikus „csippentéses” nagyítás.

Hardveres szempontból az iPhone nem számított kiugrónak.

A 412 MHz-es ARM11 processzor, a 128 MB RAM és a 4, majd később 8 és 16 GB-os tárhely inkább átlagosnak volt mondható. A hátlapi kamera mindössze 2 megapixeles volt, videófelvétel nélkül, és még a 3G-t sem támogatta – a készülék GSM és EDGE hálózaton működött.

Mindezek ellenére az iPhone működése meglepően gyors és gördülékeny volt, ami nagyrészt az Apple által fejlesztett szoftvernek volt köszönhető.

Az iPhone OS 1.0 – a mai iOS elődje – forradalmi felhasználói élményt kínált. A kezelőfelület animációi, az érintésre azonnal reagáló ikonok és a logikus menürendszer addig nem látott egységet teremtett hardver és szoftver között. A Safari böngésző teljes weboldalakat jelenített meg, nem leegyszerűsített mobilverziókat, így az iPhone valóban „internetet” adott a felhasználók kezébe, nem csupán egy korlátozott böngészési élményt.