Így született az iPhone, a telefon, amely felforgatta a világot

A San Franciscóban megrendezett Macworld konferencián Steve Jobs lépett színpadra, és egy olyan iPhone-t mutatott be, amely gyökeresen szakított a korábbi mobiltelefonos megoldásokkal. A fizikai billentyűzet elhagyása, a többujjas érintőkijelző használata és az érintőtoll nélküli irányítás akkoriban forradalminak számított, és azonnal megkülönböztette a készüléket minden versenytársától.
Az iPhone titkos fejlesztése és forradalmi bemutatása
Az iPhone fejlesztése már 2005-ben elkezdődött, teljes titoktartás mellett, a „Project Purple 2” fedőnév alatt. Steve Jobs eredetileg egy ujjal vezérelhető érintőkijelzős eszközt képzelt el, amely végül mobiltelefonná nőtte ki magát. A bemutatón Jobs az iPhone-t három eszköz egyesítéseként írta le: egy iPodként, egy mobiltelefonként és egy internetes kommunikátorként.
A készülék 2007. június 29-én került forgalomba az Egyesült Államokban, óriási érdeklődés mellett. Bár Európában visszafogottabb volt a fogadtatás, az iPhone hatása így is megkérdőjelezhetetlen maradt, és alapjaiban formálta át a teljes okostelefon-piacot.
Mit tudott az első iPhone?
Az Apple első telefonja letisztult formavilágával azonnal kitűnt a kor kínálatából.
Az előlapon szinte teljes egészében egy 3,5 hüvelykes, 320×480 pixeles felbontású kapacitív érintőkijelző uralkodott, amely a maga idejében szokatlanul nagynak számított.
A készülék különlegessége nem pusztán a méret volt, hanem a Multi-Touch technológia: a kijelzőt ujjal lehetett vezérelni, olyan gesztusokkal, mint a később ikonikus „csippentéses” nagyítás.
Hardveres szempontból az iPhone nem számított kiugrónak.
A 412 MHz-es ARM11 processzor, a 128 MB RAM és a 4, majd később 8 és 16 GB-os tárhely inkább átlagosnak volt mondható. A hátlapi kamera mindössze 2 megapixeles volt, videófelvétel nélkül, és még a 3G-t sem támogatta – a készülék GSM és EDGE hálózaton működött.
Mindezek ellenére az iPhone működése meglepően gyors és gördülékeny volt, ami nagyrészt az Apple által fejlesztett szoftvernek volt köszönhető.
Az iPhone OS 1.0 – a mai iOS elődje – forradalmi felhasználói élményt kínált. A kezelőfelület animációi, az érintésre azonnal reagáló ikonok és a logikus menürendszer addig nem látott egységet teremtett hardver és szoftver között. A Safari böngésző teljes weboldalakat jelenített meg, nem leegyszerűsített mobilverziókat, így az iPhone valóban „internetet” adott a felhasználók kezébe, nem csupán egy korlátozott böngészési élményt.
A készülék beépített lítiumion-akkumulátora akár nyolc órányi beszélgetést vagy egy teljes napos zenelejátszást tett lehetővé, az iPod-funkció pedig egyértelműen jelezte: az Apple egy többfunkciós eszközt szánt a felhasználóknak. Telefon, zenelejátszó és internetes eszköz egyben – ahogy Jobs fogalmazott a bemutatón.
Az első iPhone igazi különlegessége azonban nem a specifikációkban rejlett, hanem a szemléletben. Az Apple megmutatta, hogy a mobiltelefon lehet egyszerűen kezelhető, vizuálisan vonzó és valóban felhasználóbarát. Bár az App Store ekkor még nem létezett, az iPhone már előrevetítette az alkalmazásalapú ökoszisztéma jövőjét, amely később teljes iparágakat alakított át.
Az iPhone szoftveres öröksége és technikai korlátai
Az első iPhone az iPhone OS 1, 2 és 3 verzióit kapta meg, az utolsó hivatalos frissítés az iPhone OS 3.1.3 volt. Bár később az App Store forradalmasította a mobilos alkalmazásokat, ez az ökoszisztéma igazán csak az iPhone 3G megjelenésével indult el.
Fontos technikai mérföldkő, hogy az iOS 6 2012 szeptemberi megjelenése után szinte minden új alkalmazás futtatása lehetetlenné vált az eredeti iPhone-on. Ennek oka az volt, hogy az Apple fejlesztői környezete (SDK) már nem engedte az iOS 4.3-nál régebbi rendszerek — köztük az iOS 3.x — célzását, illetve az ARMv6 architektúrájú eszközök támogatását, amelyek az első két iPhone-generációra voltak jellemzők.
Ma már egyértelmű, hogy 2007. január 9. nem csupán egy termékbemutató dátuma. Az iPhone ezen a napon indította el azt a technológiai forradalmat, amelynek hatását ma is minden okostelefon magán viseli. Az első iPhone mára legendává vált — nem a tudása, hanem a hatása miatt.
Videón a kettéhajtható iPhone Fold!
Összevág a napokban érkezett képpel a videó. Valószínűleg így néz ki az ultra prémium iPhone.
Elhunyt Steve Jobs, az Apple társalapítója
Ötvenhat éves korában meghalt Steve Jobs, az Apple társalapítója, aki nemrég mondott le a cég elnök-vezérigazgatói tisztségéről. Az Apple arcának tekintett technológiai guru régóta hasnyálmirigyrákban szenvedett.