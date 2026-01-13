Rendkívüli figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok

Az Irán területén tartózkodó amerikai állampolgárok számára adott ki sürgős figyelmeztetést az Egyesült Államok, amely szerint az országban romló biztonsági helyzet miatt azonnali távozás javasolt. A teheráni nagykövetség honlapján megjelent közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a tiltakozások miatt további internetkimaradásokra lehet számítani, ezért alternatív kommunikációs lehetőségekkel is készülni kell – írja az Egyesült Államok iráni nagykövetsége.

Irán: az Egyesült Államok kiadta a riasztást, nagy baj jöhet

Fotó: AFP

A közlés szerint az Iránban tartózkodó amerikai állampolgárok – amennyiben ez biztonságosan megoldható – szárazföldi úton, Örményország vagy Törökország irányába hagyják el az országot. A hatóságok hangsúlyozták: mindenkinek olyan távozási tervet kell kidolgoznia, amely nem épít az Egyesült Államok kormányának közvetlen segítségére.

Akik nem tudják elhagyni Iránt, azokat arra kérik, hogy maradjanak otthonaikban, kerüljék a demonstrációkat, és készletezzenek alapvető élelmiszerekből, vízből, valamint gyógyszerekből. A nagykövetség figyelmeztetése szerint a helyzet gyorsan változhat, ezért az amerikai állampolgároknak folyamatosan figyelniük kell a hivatalos tájékoztatásokat.