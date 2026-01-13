Hírlevél
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok arra kérte saját állampolgárait, hogy azonnal hagyják el Iránt a fokozódó belpolitikai feszültségek miatt. A figyelmeztetést a teheráni amerikai nagykövetség tette közzé, miután a tiltakozások erősödnek, és Washington részéről esetleges katonai lépések is szóba kerültek.
Az Irán területén tartózkodó amerikai állampolgárok számára adott ki sürgős figyelmeztetést az Egyesült Államok, amely szerint az országban romló biztonsági helyzet miatt azonnali távozás javasolt. A teheráni nagykövetség honlapján megjelent közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a tiltakozások miatt további internetkimaradásokra lehet számítani, ezért alternatív kommunikációs lehetőségekkel is készülni kell – írja az Egyesült Államok iráni nagykövetsége.

Irán: az Egyesült Államok kiadta a riasztást, nagy baj jöhet
Fotó: AFP

A közlés szerint az Iránban tartózkodó amerikai állampolgárok – amennyiben ez biztonságosan megoldható – szárazföldi úton, Örményország vagy Törökország irányába hagyják el az országot. A hatóságok hangsúlyozták: mindenkinek olyan távozási tervet kell kidolgoznia, amely nem épít az Egyesült Államok kormányának közvetlen segítségére.

Akik nem tudják elhagyni Iránt, azokat arra kérik, hogy maradjanak otthonaikban, kerüljék a demonstrációkat, és készletezzenek alapvető élelmiszerekből, vízből, valamint gyógyszerekből. A nagykövetség figyelmeztetése szerint a helyzet gyorsan változhat, ezért az amerikai állampolgároknak folyamatosan figyelniük kell a hivatalos tájékoztatásokat.

 

