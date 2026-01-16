Hírlevél
A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Bármelyik pillanatban letörölhetik Iránt a térképről: itt van Trump lépése

Az Iránban zajló tüntetések brutális elfojtása miatt az Egyesült Államok a Közel-Keletre vezényelte az USS Abraham Lincoln nukleáris repülőgép-hordozót és kísérőcsapatát. Washington nem zárta ki a katonai beavatkozás lehetőségét, és súlyos következményekkel fenyegette Teherán vezetését, ha a demonstrációk résztvevőit továbbra is erőszakkal próbálják elhallgattatni.
trumpegyesült államteheránirán

A Pentagon közlése szerint az USS Abraham Lincoln és kísérőcsapata az Indo-csendes-óceáni térségből nyugat felé indult a Közel-Keletre. A Copernicus műholdas adatai szerint a csoportosítás magában foglal vadászgépeket, irányított rakétákkal felszerelt rombolókat és egy támadó tengeralattjárót is - írja a The Independent.

Irán: az USA nukleáris repülőgép-hordozót küld a térségbe a tüntetések miatt
Irán: az USA nukleáris repülőgép-hordozót küld a térségbe a tüntetések miatt
Fotó: AFP

Források szerint a hajó áthelyezése körülbelül egy hetet vesz igénybe, miközben Washington továbbra is fenyegetéseket intéz Teherán felé az erőszakos tüntetés-elfojtás miatt.

Washington minden lehetőséget mérlegel

Donald Trump ENSZ-nagykövete, Mike Waltz az Irán-válságról tartott rendkívüli Biztonsági Tanácsi ülésen hangsúlyozta: „minden lehetőség az asztalon van”. Az Egyesült Államok figyelmeztette Teherán vezetését, hogy bármely további tüntetőgyilkosság „súlyos következményekkel” járhat.

Bár Trump ismételten jelezte katonai beavatkozási szándékát, hozzátette, hogy biztosítékokat kapott arról, hogy a teheráni hatóságok leállítják a tüntetők elleni erőszakot, és nincs tervben a letartóztatottak százainak kivégzése.

 

