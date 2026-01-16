Bármelyik pillanatban letörölhetik Iránt a térképről: itt van Trump lépése

A Pentagon közlése szerint az USS Abraham Lincoln és kísérőcsapata az Indo-csendes-óceáni térségből nyugat felé indult a Közel-Keletre. A Copernicus műholdas adatai szerint a csoportosítás magában foglal vadászgépeket, irányított rakétákkal felszerelt rombolókat és egy támadó tengeralattjárót is - írja a The Independent.

Irán: az USA nukleáris repülőgép-hordozót küld a térségbe a tüntetések miatt

Fotó: AFP

Források szerint a hajó áthelyezése körülbelül egy hetet vesz igénybe, miközben Washington továbbra is fenyegetéseket intéz Teherán felé az erőszakos tüntetés-elfojtás miatt.

Washington minden lehetőséget mérlegel

Donald Trump ENSZ-nagykövete, Mike Waltz az Irán-válságról tartott rendkívüli Biztonsági Tanácsi ülésen hangsúlyozta: „minden lehetőség az asztalon van”. Az Egyesült Államok figyelmeztette Teherán vezetését, hogy bármely további tüntetőgyilkosság „súlyos következményekkel” járhat.

Bár Trump ismételten jelezte katonai beavatkozási szándékát, hozzátette, hogy biztosítékokat kapott arról, hogy a teheráni hatóságok leállítják a tüntetők elleni erőszakot, és nincs tervben a letartóztatottak százainak kivégzése.