Durván megfenyegették az USA-t: ha támadnak, nem marad el a kőkemény válasz

Fotó: Morteza Nikoubazl / NurPhoto/AFP

Háborús figyelmeztetés a Közel-Keleten: Irán csapásokat ígér

Irán jelezte a közel-keleti országoknak, hogy megtorló csapásokat mér az amerikai katonai bázisokra azok területén, amennyiben az Egyesült Államok támadást indít Irán ellen. A Reuters egy iráni tisztviselőre hivatkozva írja, hogy Teherán Szaúd-Arábiától és az Egyesült Arab Emírségektől Törökországig több államot is figyelmeztetett, és arra kérte őket, akadályozzák meg Washington agresszióját.

A feszültség hátterében a 2025 decemberének végén kirobbant iráni zavargások állnak, amelyeket a rial gyors leértékelődése váltott ki. Január 8-án, Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott iráni sah fiának felhívásait követően, új lendületet kaptak a tüntetések, és ugyanazon a napon az országban leállt az internet. Több városban az utcai megmozdulások összecsapásokba torkolltak a rendőrséggel, és mindkét oldalon voltak áldozatok.

Az iráni hatóságok az Egyesült Államokat és Izraelt tették felelőssé a zavargások szításáért, majd január 12-én bejelentették, hogy sikerült kézben tartani a helyzetet.