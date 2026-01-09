Véres támadás, iskolában késelte meg társát egy diák Muraszombaton

Egy tanulót késsel megsebesített egy másik diák pénteken, tanítási időben egy muraszombati (Murska Sobota) szakközépiskolában, Szlovéniában. A feltételezett elkövetőt a rendőrség röviddel az eset után, az iskola környékén elfogta - közölték a hatóságok. Egyelőre nem tudni, hogy miért történt az iskolai késelés.
A rendőrség délelőtt tíz óra körül kapott bejelentést az esetről. Tájékoztatásuk szerint a megsérült lány könnyebb sérüléseket szenvedett, kórházba szállították megfigyelésre.
A helyszínt rendőrök és nyomozók biztosították, az adatgyűjtés folyamatban van, az ügy körülményeit intenzíven vizsgálják.
Sajtóértesülések szerint a támadó a muraszombati egészségügyi szakközépiskola első éves diákja, míg az áldozat ugyanazon intézmény negyedéves tanulója. Zlatka Lebar, az intézmény igazgatója a Vestnik című lapnak nyilatkozva közölte: a rendőri intézkedés idején elővigyázatosságból az oktatást megszakították, a diákokat pedig az osztálytermekben tartották.
Elmondása szerint az iskola a biztonsági protokollnak megfelelően járt el.
Nem tudni, hogy mi áll az iskolai késelés hátterében
A két diák között korábban nem volt ismert konfliktus, és a feltételezett elkövetővel szemben eddig nem indult erőszakos cselekmény miatt eljárás. Az iskola később megerősítette: az esetet követően a tanulók rendőri kíséret mellett elhagyták az iskola területét, a következő napok oktatásáról később adnak tájékoztatást.
