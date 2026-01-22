Hírlevél
Rendkívüli

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

Tragédia

Őrült száguldás előzhette meg Jákli Mónika tragédiáját – megszólalt egy szakértő

iskolai lövöldözés

Új fordulat a texasi iskolai mészárlás ügyében: döntött az esküdtszék

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
Felmentő ítélet született az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb iskolai tragédiájának büntetőügyében. Az esküdtszék ártatlannak találta Adrian Gonzales volt iskolai rendőrt, a 2022 májusában történt uvaldei iskolai lövöldözés kapcsán emelt vádak alól.
Az ítéletet 2026. január 22-én, csütörtökön hirdették ki a texasi bíróságon az iskolai lövöldözés ügyében folytatott eljárásban. A vádlott, az 52 éves Adrian Gonzales ellen a 2022-ben, Uvalde városában történt támadás miatt emeltek vádat, amelyben 19 diák és két tanár vesztette életét – tájékoztat az MTI.

Iskolai lövöldözés - UVALDE, TX - AUGUST 24: The sun sets behind the memorial for the victims of the massacre at Robb Elementary School on August 24, 2022 in Uvalde, Texas. The Consolidated Independent School District Board today fired Police Chief Pete Arredondo over police response during the May 24 massacre, Americas deadliest school shooting since 2012. Jordan Vonderhaar/Getty Images/AFP (Photo by Jordan Vonderhaar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Iskolai lövöldözés: A Robb Általános Iskola mészárlásának áldozataira emlékező emlékmű
Fotó: JORDAN VONDERHAAR / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az iskolai lövöldözés büntetőügye

A vád szerint Gonzales az első percekben nem lépett fel a támadóval szemben a Robb Elementary School épületében, ezért 29 rendbeli, gyermekek veszélyeztetésével kapcsolatos bűncselekménnyel állították bíróság elé. Az esküdtszék több mint hétórás tanácskozást követően valamennyi vádpontban felmentő döntést hozott.

A védelem álláspontja szerint Gonzalest a rendőri intézkedések rendszerszintű hibái miatt „bűnbakká tették”. Az ügyészség ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a rendőrnek kötelessége lett volna azonnal cselekedni. 

Gonzales vallomásában azt mondta, nem látta a lövöldözőt, és tagadta, hogy megbénult volna a helyszínen.

A rendőri fellépés körülményei

A hatóságok közlése szerint 

az esethez több mint 400 rendőr érkezett, azonban 77 perc telt el, mire behatoltak abba az osztályterembe, ahol a fegyveres elbarikádozta magát.

A támadót végül a rendőrök lelőtték. Az állami és szövetségi vizsgálatok megállapították, hogy a 18 éves elkövetőt túl hosszú ideig hagyták egyedül a tanteremben a gyermekekkel.

Adrian Gonzales egyike annak a két személynek, akit büntetőjogilag felelősségre vontak az ügyben. A volt iskolai rendőrfőnök, Pete Arredondo, hasonló vádakkal később áll bíróság elé, és ő is ártatlannak vallotta magát.

