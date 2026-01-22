Új fordulat a texasi iskolai mészárlás ügyében: döntött az esküdtszék

Az ítéletet 2026. január 22-én, csütörtökön hirdették ki a texasi bíróságon az iskolai lövöldözés ügyében folytatott eljárásban. A vádlott, az 52 éves Adrian Gonzales ellen a 2022-ben, Uvalde városában történt támadás miatt emeltek vádat, amelyben 19 diák és két tanár vesztette életét – tájékoztat az MTI.

Iskolai lövöldözés: A Robb Általános Iskola mészárlásának áldozataira emlékező emlékmű

Fotó: JORDAN VONDERHAAR / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az iskolai lövöldözés büntetőügye

A vád szerint Gonzales az első percekben nem lépett fel a támadóval szemben a Robb Elementary School épületében, ezért 29 rendbeli, gyermekek veszélyeztetésével kapcsolatos bűncselekménnyel állították bíróság elé. Az esküdtszék több mint hétórás tanácskozást követően valamennyi vádpontban felmentő döntést hozott.

A védelem álláspontja szerint Gonzalest a rendőri intézkedések rendszerszintű hibái miatt „bűnbakká tették”. Az ügyészség ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a rendőrnek kötelessége lett volna azonnal cselekedni.

Gonzales vallomásában azt mondta, nem látta a lövöldözőt, és tagadta, hogy megbénult volna a helyszínen.

A rendőri fellépés körülményei

A hatóságok közlése szerint

az esethez több mint 400 rendőr érkezett, azonban 77 perc telt el, mire behatoltak abba az osztályterembe, ahol a fegyveres elbarikádozta magát.

A támadót végül a rendőrök lelőtték. Az állami és szövetségi vizsgálatok megállapították, hogy a 18 éves elkövetőt túl hosszú ideig hagyták egyedül a tanteremben a gyermekekkel.

Adrian Gonzales egyike annak a két személynek, akit büntetőjogilag felelősségre vontak az ügyben. A volt iskolai rendőrfőnök, Pete Arredondo, hasonló vádakkal később áll bíróság elé, és ő is ártatlannak vallotta magát.

