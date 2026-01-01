Terror Isztambulban: 39 embert ölt meg egyetlen támadó az újévi mészárlásban

Az isztambuli terrortámadás 2017. január 1-jén, hajnali 1:15 körül történt az Ortaköy városrészben található Reina éjszakai klubban, Isztambul egyik legismertebb szórakozóhelyén. A klubban mintegy 600 ember ünnepelte az újévet, amikor a támadó automata fegyverrel tüzet nyitott.
Az isztambuli terrortámadás előzményei — sorozatos merényletek Isztambulban
A merénylő több mint 180 lövést adott le néhány perc alatt.
A támadás során 39 ember meghalt, legalább 79-en megsérültek, sokan pedig a Boszporusz vizébe ugrottak menekülés közben.
Az isztambuli terrortámadás nem előzmény nélkül következett be. 2016-ban Isztambul több súlyos merényletet is átélt, köztük az Atatürk repülőtéri támadást és a Vodafone Aréna elleni robbantást. Ezek után az újévi időszakra 17 ezer rendőrt vezényeltek az utcákra, ám ez sem akadályozta meg a tragédiát.
A háttérben az Iszlám Állam közel-keleti területi veszteségei és a török hadsereg szíriai beavatkozása is fokozta a feszültséget.
Ki volt az elkövető?
A hatóságok szerint az isztambuli terrortámadás elkövetője Abdulkadir Masharipov üzbég állampolgár volt, akit 2017. január 17-én fogtak el Isztambulban.
A nyomozás megállapította, hogy az Iszlám Állam vállalta a támadást.
Masharipov vallomása szerint eredetileg a Taksim térre tervezett merényletet, de a szigorú biztonsági intézkedések miatt végül a Reina klubot választotta célpontként. A támadás után Törökország ideiglenes médiacsendet rendelt el, és katonai csapásokat hajtott végre az Iszlám Állam szíriai célpontjai ellen. Több tucat gyanúsítottat vettek őrizetbe.
2020 szeptemberében a török bíróság Masharipovot életfogytiglani börtönre, valamint további 1368 év szabadságvesztésre ítélte az isztambuli terrortámadás miatt.
Halálos terrortámadások Törökországban
Szilveszter éjjel Isztambulban, amikor terrortámadás ért egy népszerű szórakozóhelyet 2017-ben, egy Télapónak öltözött fegyveres válogatás nélkül tüzelt egy szórakozóhely vendégeire. Azonban nem ez volt az egyetlen halálos támadás akkoriban. Az Origo akkor azt írta, hogy
- December 10: Kettős bombatámadás történt egy isztambuli futballstadion környékén, 44 ember meghalt, egy kurd fegyveres csoport vállalta magára a felelősséget.
- Augusztus 20: Bombatámadás ért egy esküvői menetet Gaziantep településen, a támadásban 30-an meghaltak, a merénylettel az Iszlám Állam gyanúsítható.
- Július 30: Kurd harcosok támadtak meg egy katonai bázist.
- Június 28: Fegyveres és pokolgépes támadás érte az Ataturk repülőteret Isztambulban, 41 ember meghalt, a merényletért az iszlám állam fegyvereseit tették felelőssé.
- Március 13: 37 ember halt meg kurd fegyveresek öngyilkos merénylete során Ankarában.
- Február 17: 28 ember halt meg, amikor megtámadtak egy katonai konvojt Ankarában.