Terror Isztambulban: 39 embert ölt meg egyetlen támadó az újévi mészárlásban

Az isztambuli terrortámadás 2017. január 1-jén, hajnali 1:15 körül történt az Ortaköy városrészben található Reina éjszakai klubban, Isztambul egyik legismertebb szórakozóhelyén. A klubban mintegy 600 ember ünnepelte az újévet, amikor a támadó automata fegyverrel tüzet nyitott.

Az isztambuli terrortámadás helyszíne — az újévi lövöldözés után teljes lezárás alá került a Reina klub környéke Fotó: HE CANLING / NurPhoto

Az isztambuli terrortámadás előzményei — sorozatos merényletek Isztambulban

A merénylő több mint 180 lövést adott le néhány perc alatt.

A támadás során 39 ember meghalt, legalább 79-en megsérültek, sokan pedig a Boszporusz vizébe ugrottak menekülés közben.

Az isztambuli terrortámadás nem előzmény nélkül következett be. 2016-ban Isztambul több súlyos merényletet is átélt, köztük az Atatürk repülőtéri támadást és a Vodafone Aréna elleni robbantást. Ezek után az újévi időszakra 17 ezer rendőrt vezényeltek az utcákra, ám ez sem akadályozta meg a tragédiát.

A háttérben az Iszlám Állam közel-keleti területi veszteségei és a török hadsereg szíriai beavatkozása is fokozta a feszültséget.

Ki volt az elkövető?

A hatóságok szerint az isztambuli terrortámadás elkövetője Abdulkadir Masharipov üzbég állampolgár volt, akit 2017. január 17-én fogtak el Isztambulban.

A nyomozás megállapította, hogy az Iszlám Állam vállalta a támadást.

Masharipov vallomása szerint eredetileg a Taksim térre tervezett merényletet, de a szigorú biztonsági intézkedések miatt végül a Reina klubot választotta célpontként. A támadás után Törökország ideiglenes médiacsendet rendelt el, és katonai csapásokat hajtott végre az Iszlám Állam szíriai célpontjai ellen. Több tucat gyanúsítottat vettek őrizetbe.

2020 szeptemberében a török bíróság Masharipovot életfogytiglani börtönre, valamint további 1368 év szabadságvesztésre ítélte az isztambuli terrortámadás miatt.

Halálos terrortámadások Törökországban

Szilveszter éjjel Isztambulban, amikor terrortámadás ért egy népszerű szórakozóhelyet 2017-ben, egy Télapónak öltözött fegyveres válogatás nélkül tüzelt egy szórakozóhely vendégeire. Azonban nem ez volt az egyetlen halálos támadás akkoriban. Az Origo akkor azt írta, hogy