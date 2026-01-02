Ivóvíz miatt kilencen meghaltak, több mint 200-an kórházba kerültek

Legalább kilenc ember életét vesztette, és több mint 200-an kórházi ellátásra szorultak India középső részén, Indore városában, miután a szennyezett ivóvíz miatt egy súlyos hasmenéses járvány söpört végig egy városrészen – erősítették meg helyi politikusok és egészségügyi hatóságok, számolt be a Reuters.

Baktériumok az ivóvízben – egy szivárgás okozta a bajt

Madhav Prasad Hasani, Indore főorvosa elmondta: a Bhagirathpur városrészben egy csőtörés miatt baktériumok kerültek az ivóvízhálózatba.

A vízmintákban baktériumokat mutattunk ki. Több mint 200 ember részesül kezelésben a város különböző kórházaiban

– nyilatkozta a főorvos, hozzátéve, hogy a végleges laboreredményekre még várni kell.

A halálos áldozatok számát Kailash Vijayvargiya, helyi törvényhozó erősítette meg.

Ajtóról ajtóra járnak az orvosok

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Shravan Verma, a körzet közigazgatási vezetője közölte:

orvoscsoportokat küldtek házról házra szűrésre,

klórtablettákat osztanak a lakosságnak a víz fertőtlenítésére,

eddig 8571 embert vizsgáltak meg,

338 személynél enyhébb tüneteket azonosítottak.

A feltételezett szivárgási pontot időközben megtalálták és kijavították.

Nem mernek vezetékes vizet inni az emberek

A tragédia különösen ironikus és megdöbbentő, hiszen Indore az elmúlt nyolc évben folyamatosan India legtisztább városa volt, és rendszeresen az országos tisztasági rangsor élén végzett. Most azonban ugyanebben a városban emberek halnak meg a csapból folyó víztől. A járvány rávilágít arra, hogy még a példaként emlegetett városokban is egyetlen műszaki hiba elég lehet egy halálos katasztrófához.

A lakosok körében nő a pánik, sokan félnek a vezetékes víz használatától. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy csak forralt vagy fertőtlenített vizet fogyasszanak, amíg a helyzet teljesen meg nem nyugszik.

