Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Olvasta?

Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

izület

Nem a gyógyszer segít leginkább: ez az igazi megoldás az ízületi fájdalomra

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ízületi fájdalmat sokan az öregedés elkerülhetetlen velejárójának tartják, pedig a tudomány mást mutat. A szakértők szerint az ízület állapotát nem elsősorban gyógyszerekkel vagy műtéttel lehet megőrizni, hanem rendszeres mozgással.
Link másolása
Vágólapra másolva!
izületbetegséggyógytornamozgástévhit

Az oszteoartrózis világszerte százmilliókat érint, mégis a kezelések jelentős része nem követi a szakmai irányelveket. Pedig az ízület egészségét leginkább az aktív életmód védi, mégis sok beteg előbb jut el sebészhez, mint gyógytornához – írja a Science Alert.

ízület
Több mozgás, kevesebb ízületi fájdalom.
Fotó: Unsplash

Az ízület valódi gyógyszere a mozgás

Kutatások szerint az oszteoartrózisos betegek kevesebb mint fele kap mozgásterápiás ajánlást az alapellátásban. A porc nem rendelkezik saját vérellátással, ezért a mozgás során keringő folyadék biztosítja számára a tápanyagokat. A betegség nem puszta „kopás”, hanem egy folyamatos károsodási és regenerációs folyamat eredménye.

 Az oszteoartrózis az egész ízületet érinti, beleértve az izmokat, a szalagokat, a csontot és az idegrendszert is.

A célzott erősítő és koordinációs gyakorlatok csökkentik a fájdalmat és javítják a mozgásbiztonságot. A rendszeres testmozgás mérsékli a gyulladást és az elhízással összefüggő kockázatokat is. Jelenleg nincs olyan gyógyszer, amely megállítaná a betegség lefolyását. A szakértők szerint ezért a mozgást minden esetben meg kell előzniük az invazív beavatkozásoknak.

Egyre több fiatalnál jelentkezik az „idősek betegsége”

Egy friss globális kutatás szerint az „idősek betegségeként” ismert ízületi gyulladás, vagyis köszvény egyre gyakrabban fordul elő a 40 év alattiaknál is. A leginkább érintett csoport a 35–39 éves férfiak, különösen azok, akik túlsúllyal vagy magas testtömegindexszel küzdenek. De hogy mi a kiváltó ok, arról cikkünket elolvasva többet megtudhat.

Természetes gyógynövény ígéretes hatással az ízületi gyulladás ellen

Egy új brazil kutatás szerint egy hagyományos gyógynövény, a Joseph’s Coat (Alternanthera littoralis) kivonata csökkentette az ízületi gyulladás tüneteit laboratóriumi vizsgálatokban, javítva a duzzanatot és az ízületek állapotát. enyhítésére, és most a tudományos vizsgálatok is alátámasztják potenciális gyulladáscsökkentő hatását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!