Sokan nem veszik komolyan ezt a fontos testi jelet, pedig itt kezdődik a baj

Új növényt találtak az ízületi gyulladás ellen (illusztráció)

Fotó: Towfiqu barbhuiya / Pexels

Ízületi fájdalom: nem mindig betegség áll a háttérben

Ízületi fájdalom és merevség

ízületi fájdalom okai

Mozgás és mozgékonyság romlása idősebb korban

Ízületek védelme és fájdalomcsökkentés mozgással

Egyszerű mozgásformák ízületi fájdalomra

Az ízületi fájdalom sokaknál ijesztő tünet, pedig gyakran nem konkrét betegség, hanem funkcionális probléma okozza. A mozgékonyság romlása miatt az egyszerű mindennapi mozdulatok – például a felállás, az ülés vagy a lehajlás – is fájdalmassá válhatnak. Ezek az ízületi problémák különösen gyakran jelentkeznek a vállak, a gerinc, a csípő és a térdek környékén.

Az ízületi fájdalom okai sok esetben nem betegségekhez köthetők, hanem a mozgás fokozatos beszűküléséhez. Harmincéves kor után az izmok és inak kollagént veszítenek, az izomerő csökkenése pedig megnöveli az ízületek terhelését.

A hosszan tartó ülés utáni hátfájás, az állás közbeni térdfájdalom vagy a reggeli merevség mind arra utalhatnak, hogy az izmok és az ízületek együttműködése már nem megfelelő. Ezek az ízületi problémák gyakran fájdalom mozgás közben jelentkeznek, még akkor is, ha nincs konkrét sérülés vagy gyulladás.

Reggeli merevség és fájdalom mozgás közben

A reggeli merevség tipikus jele annak, hogy az ízületek és az izmok együttműködése már nem ideális. Sokaknál a hosszabb ülés után jelentkező hátfájás, vagy az állás közbeni térdfájdalom is ehhez kapcsolódik. Ezek a panaszok arra utalnak, hogy a mozgástartomány csökkenése és az izomerő gyengülése extra terhelést ró az ízületekre.

A jóga és különféle testgyakorlatok segíthetnek az izommerevség ellen (illusztráció) Fotó: BearFotos / Shutterstock

Harmincéves kor felett az izmok és inak fokozatosan veszítenek kollagént, rendszeres mozgás nélkül pedig az izomerő is csökken. Ez az állapot növeli az ízületek terhelését, ami fájdalom mozgás közben és ízületi merevség formájában jelentkezhet. A szakértők szerint ez az egyik leggyakoribb oka annak, hogy miért fájnak az ízületek látható sérülés nélkül is.