Magyarok százezrein segíthet ez a természetes gyógymód

Brazíliában több egyetem kutatócsoportja számolt be egy friss tanulmány eredményeiről, amely szerint az ízületi gyulladás laboratóriumi modelljeiben csökkent a duzzanat, és javultak az ízületek állapotát jelző paraméterek. A kutatást a Grande Dourados Szövetségi Egyetem, a Campinas Állami Egyetem és a São Pauló-i Állami Egyetem közösen végezte, az eredményeket pedig a Journal of Ethnopharmacology tudományos folyóiratban publikálták –írja a FoxNews.
Hogyan hat a növényi kivonat?
A kutatók a növény föld feletti részeiből alkoholos kivonatot készítettek, majd ezt alkalmazták kísérleti arthritis-modellekben. A megfigyelések szerint
a kivonat mérsékelte a látható duzzanatot, javította az ízületi szövetek állapotát, és befolyásolta azokat a gyulladásos folyamatokat, amelyek hosszú távon szövetkárosodáshoz vezethetnek.
Ízületi gyulladás esetén csökkent a szövetkárosodás
A szakemberek beszámolója szerint a kivonattal kezelt ízületek kevesebb degenerációs jelet mutattak, valamint kedvezőbb általános szövettani képet, mint a kezeletlen minták. A vizsgálatok arra is utaltak, hogy antioxidáns és szövetvédő hatások is érvényesülhetnek.
Biztonságosság és további kutatások
A kutatócsoport toxikológiai vizsgálatokat is végzett, amelyek során a tesztelt dózisok nem okoztak káros mellékhatásokat a laboratóriumi állatoknál. Ez ígéretes biztonságossági profilt jelez, azonban a szakemberek hangsúlyozzák:
az eredmények egyelőre nem alkalmazhatók közvetlenül emberekre.
A vizsgálatok kizárólag állatkísérleteken alapultak, ezért további kutatásokra, az aktív hatóanyagok azonosítására és klinikai vizsgálatokra van szükség, mielőtt a növényi kivonat humán terápiákban is megjelenhetne.
Természetes alternatívák a jövőben?
A kutatók szerint a természetes eredetű, kevesebb mellékhatással járó készítmények a jövőben kiegészíthetik a jelenleg használt gyógyszeres kezeléseket. A Joseph’s Coat további vizsgálata új irányt nyithat az ízületi gyulladás és más gyulladásos betegségek kezelésében.
A vizsgált gyógynövény, a Joseph’s Coat (Alternanthera littoralis) Brazília tengerparti területein honos, és a helyi közösségek hagyományosan gyulladások és fertőzések enyhítésére használják.