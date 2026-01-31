Hírlevél
Jacob Elordi

Súlyos baleset érte Jacob Elordit – azonnal kórházba vitték

Egy forgatási nap végén történt váratlan baleset borzolta fel egy nagy költségvetésű film munkálatait. Jacob Elordi egy apró figyelmetlenség miatt súlyos sérüléssel került kórházba, miközben egyik legikonikusabb szerepére készült.
Jacob Elordiégési sérülésforgatás

Jacob Elordi az Üvöltő szelek film forgatásán szenvedett másodfokú égési sérülést, amelyről maga a színész mesélt egy interjúban. A forgatás első hetében történt baleset nemcsak a stábtagokat, hanem a rendezőt is meglepte, és újra reflektorfénybe helyezte Elordi elhivatottságát a Heathcliff szerep iránt - írja a New York Post.

Australian actor Jacob Elordi attends the world premiere of "Wuthering Heights" at the TCL Chinese Theatre in Los Angeles on January 28, 2026. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Jacob Elordi forgatási sérülése után is folytatta a munkát
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Hogyan sérült meg Jacob Elordi a forgatás alatt?

A színész egy gőzzuhany használata közben véletlenül hátradőlt, és a forró fém elemhez ért a háta. A sérülés olyan súlyos volt, hogy másodfokú égési sérülést szenvedett, és orvosi ellátásra szorult.

A sérülés miatt Jacob Elordi kórházba került, ahol ellátták az égési sebeket. A producerek eleinte komolyabb balesetre gyanakodtak.

Margot Robbie kiállt Jacob Elordi mellett

A szereposztás körüli viták után Margot Robbie nyilvánosan is megvédte kollégáját. Szerinte Elordi tökéletes választás volt Heathcliff szerepére, és hangsúlyozta: a színész alakítása minden kételyt el fog oszlatni a nézőkben.

Jacob Elordi Oscar-jelölés a Frankenstein miatt

A színész karrierje közben újabb mérföldkőhöz érkezett: Jacob Elordi Oscar-jelölést kapott a Frankenstein film egyik kulcsszerepéért. A szakmai elismerés megerősítette, hogy a fiatal színész generációjának egyik legígéretesebb alakja.

