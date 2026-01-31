Súlyos baleset érte Jacob Elordit – azonnal kórházba vitték

Jacob Elordi az Üvöltő szelek film forgatásán szenvedett másodfokú égési sérülést, amelyről maga a színész mesélt egy interjúban. A forgatás első hetében történt baleset nemcsak a stábtagokat, hanem a rendezőt is meglepte, és újra reflektorfénybe helyezte Elordi elhivatottságát a Heathcliff szerep iránt - írja a New York Post.

Jacob Elordi forgatási sérülése után is folytatta a munkát

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Hogyan sérült meg Jacob Elordi a forgatás alatt?

A színész egy gőzzuhany használata közben véletlenül hátradőlt, és a forró fém elemhez ért a háta. A sérülés olyan súlyos volt, hogy másodfokú égési sérülést szenvedett, és orvosi ellátásra szorult.

A sérülés miatt Jacob Elordi kórházba került, ahol ellátták az égési sebeket. A producerek eleinte komolyabb balesetre gyanakodtak.

Margot Robbie kiállt Jacob Elordi mellett

A szereposztás körüli viták után Margot Robbie nyilvánosan is megvédte kollégáját. Szerinte Elordi tökéletes választás volt Heathcliff szerepére, és hangsúlyozta: a színész alakítása minden kételyt el fog oszlatni a nézőkben.

Jacob Elordi Oscar-jelölés a Frankenstein miatt

A színész karrierje közben újabb mérföldkőhöz érkezett: Jacob Elordi Oscar-jelölést kapott a Frankenstein film egyik kulcsszerepéért. A szakmai elismerés megerősítette, hogy a fiatal színész generációjának egyik legígéretesebb alakja.

