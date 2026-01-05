Kiszivárgott az új James Bond kiléte – nem az, akire számítottál!

A Daily Star információi szerint Callum Turner lehet a következő James Bond, és a hírek alapján a színész ezt már nem is próbálja titokban tartani. Források állítják: Turner „az egész városban elpletykálja”, hogy ő kapta meg a 007-es szerepet, így a bejelentés gyakorlatilag nyílt titokká vált.

Callum Turner lehet az új James Bond - Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

James Bond folytatása: egyre több a jel

A 35 éves londoni színész jelenleg a fogadóirodák egyik legnagyobb esélyese Daniel Craig utódjaként. Ismerősei szerint környezetében mindenki erről beszél, és a producerek sem cáfolták egyértelműen az értesüléseket.

A történethez egy másik nagy név is kapcsolódik: Turner menyasszonya, Dua Lipa állítólag szívesen készítene főcímdalt az új Bond-filmhez. Az Amazon MGM Studios így akár dupla fogást is nyerhetne: új 007-est és egy világsztár előadót ugyanahhoz a projekthez. Dua Lipa korábban már bizonyított filmzeneszerzőként, és a források szerint kifejezetten lelkes a lehetőség miatt.

A bennfentesek szerint Turner megjelenése és stílusa illeszkedik a James Bond-sorozat főhősének karakteréhez, miközben színészi képességeit korábbi munkáiban már többször bizonyította. A következő epizód, a Bond 26, a franchise 26. része lesz, amelynek bemutatóját a jelenlegi várakozások alapján legkorábban 2027-re tervezik.

Hivatalos megerősítés egyelőre nincs: Dua Lipa nem kommentálta az értesüléseket, Turnert és a stúdiót pedig megkeresték, de választ eddig nem adtak. A pletykák azonban egyre hangosabbak – és ha igazak, a 007-es korszakváltása már a küszöbön áll.

