Kirobbant a rámenháború, nagy baj lehet belőle

Japán északkeleti részén, Tokiótól mintegy 340 kilométerre fekszik Yamagata, amely hivatalosan is elnyerte a ramen fővárosa címet. A 240 ezres városban mintegy 230 ramenétterem működik, a helyiek pedig nem azt kérdezik egymástól, hová menjenek vacsorázni, hanem hogy melyik rameneshez. A ramen egy japán tésztaétel, amely gazdag levesalapból és különféle feltétekből áll.
Adatok szerint tavaly a yamagatai háztartások fejenként átlagosan 22 389 jent (körülbelül 45 000 forint) költöttek az ismert japán tésztaételre, a ramenre, ezzel megelőzve legnagyobb riválisukat, Niigatát. A cím visszaszerzése különösen fontos volt a város számára, miután 2021-ben elveszítették az elsőséget – írja a The Guardian

A japán tésztaétel, a ramen sokféleképpen elkészíthető – Fotó: Unsplash
A japán tésztaétel, a ramen sokféleképpen elkészíthető
Fotó: Unsplash

Veszélyes is lehet a népszerű japán tésztaétel

A ramen iránti rajongás ugyanakkor egészségügyi kockázatokkal is járhat. A Yamagatai Egyetem kutatása szerint azoknál, akik hetente legalább háromszor fogyasztják a fogást, nőhet a halálozási kockázat, elsősorban a levesek magas sótartalma miatt. A szakértők azonban hangsúlyozzák, hogy a mértékletesség a kulcs.

A város vezetése szerint a ramen nemcsak étel, hanem gazdasági motor és identitáskérdés is. A helyi gazdáktól a szójaszószgyártókon át az éttermek beszállítóiig sokan profitálnak belőle.

Nem túlzás azt mondani, hogy Yamagata egyenlő a ramennel

– fogalmazott a város egyik tisztviselője.

