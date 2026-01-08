Kirobbant a rámenháború, nagy baj lehet belőle

Adatok szerint tavaly a yamagatai háztartások fejenként átlagosan 22 389 jent (körülbelül 45 000 forint) költöttek az ismert japán tésztaételre, a ramenre, ezzel megelőzve legnagyobb riválisukat, Niigatát. A cím visszaszerzése különösen fontos volt a város számára, miután 2021-ben elveszítették az elsőséget – írja a The Guardian.

A japán tésztaétel, a ramen sokféleképpen elkészíthető

Fotó: Unsplash

Veszélyes is lehet a népszerű japán tésztaétel

A ramen iránti rajongás ugyanakkor egészségügyi kockázatokkal is járhat. A Yamagatai Egyetem kutatása szerint azoknál, akik hetente legalább háromszor fogyasztják a fogást, nőhet a halálozási kockázat, elsősorban a levesek magas sótartalma miatt. A szakértők azonban hangsúlyozzák, hogy a mértékletesség a kulcs.

A város vezetése szerint a ramen nemcsak étel, hanem gazdasági motor és identitáskérdés is. A helyi gazdáktól a szójaszószgyártókon át az éttermek beszállítóiig sokan profitálnak belőle.

Nem túlzás azt mondani, hogy Yamagata egyenlő a ramennel

– fogalmazott a város egyik tisztviselője.

