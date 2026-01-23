Vihar söpör végig az országon – tömeges járattörlés jön a hétvégén

Az Egyesült Államokban, 2026 januárjának végén egy kiterjedt téli viharrendszer vonul át, amely Arizonától egészen Maine államig okoz komoly fennakadásokat. A járattörlés péntekig közel 1300 belföldi járatot érintett, és a légitársaságok előrejelzése szerint a következő napokban további ezrek eshetnek áldozatul a szélsőséges időjárásnak – tájékoztat a New York Post.

Járattörlés az Egyesült Államokban

A vihar az ország legforgalmasabb repülőtereit sem kíméli: Dallas, St. Louis, Nashville, Atlanta, Washington és New York térségében is tömeges késésekre és törlésekre kell számítani. Az American Airlines közlése szerint szombati járataik mintegy 16 százalékát már törölték, míg a Delta Air Lines több déli államban elővigyázatosságból állította le a forgalom egy részét.

Jeges eső, hó és veszélyes közlekedés

A meteorológusok szerint a déli államokban elsősorban az ónos eső okozhat áramkimaradásokat, míg a Mississippi- és Ohio-völgyben, valamint az északkeleti partvidéken jelentős havazás várható. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek, az autópályákon pedig időszakosan szinte lehetetlenné válhat a közlekedés.

Mit tehetnek az utasok?

A légitársaságok – köztük az United Airlines, a Southwest Airlines és a JetBlue – széles körű utazási könnyítéseket vezettek be, lehetővé téve a díjmentes átfoglalást. Utazási szakértők arra figyelmeztetnek: érdemes még a hivatalos törlések előtt módosítani az utazási terveket.

