Vihar söpör végig az országon – tömeges járattörlés jön a hétvégén

Az Egyesült Államokban, 2026 januárjának végén egy kiterjedt téli viharrendszer vonul át, amely Arizonától egészen Maine államig okoz komoly fennakadásokat. A járattörlés péntekig közel 1300 belföldi járatot érintett, és a légitársaságok előrejelzése szerint a következő napokban további ezrek eshetnek áldozatul a szélsőséges időjárásnak – tájékoztat a New York Post.
Járattörlés az Egyesült Államokban
A vihar az ország legforgalmasabb repülőtereit sem kíméli: Dallas, St. Louis, Nashville, Atlanta, Washington és New York térségében is tömeges késésekre és törlésekre kell számítani. Az American Airlines közlése szerint szombati járataik mintegy 16 százalékát már törölték, míg a Delta Air Lines több déli államban elővigyázatosságból állította le a forgalom egy részét.
Jeges eső, hó és veszélyes közlekedés
A meteorológusok szerint a déli államokban elsősorban az ónos eső okozhat áramkimaradásokat, míg a Mississippi- és Ohio-völgyben, valamint az északkeleti partvidéken jelentős havazás várható. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek, az autópályákon pedig időszakosan szinte lehetetlenné válhat a közlekedés.
Mit tehetnek az utasok?
A légitársaságok – köztük az United Airlines, a Southwest Airlines és a JetBlue – széles körű utazási könnyítéseket vezettek be, lehetővé téve a díjmentes átfoglalást. Utazási szakértők arra figyelmeztetnek: érdemes még a hivatalos törlések előtt módosítani az utazási terveket.
További híreink:
Súlyos riasztás! Vészhelyzetet jelentett egy repülőgép felszállás után
Rendkívüli esemény történt nem sokkal a felszállás után egy menetrend szerinti nemzetközi járaton London felett. A vészhelyzet a levegőben akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a Lufthansa Münchenbe tartó repülőgépe riasztást adott le és megszakította az emelkedést.
Hamarosan légitaxik lephetik el az eget az egyik szomszédos országban
Az elektromos légitaxikat gyártó Archer Aviation cég Szerbia kiemelt partnerévé vált a légi mobilitás területén, és a jövőre Belgrádban megrendezésre kerülő világkiállítás fontos szereplője lesz.