Rendkívüli

baleset

Beszakadt a jég egy autó alatt, végül a speciális mentőket hívták

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy autó szombaton elsüllyedt egy befagyott tó közepén Észak-Lengyelországban, miután a sofőr úgy döntött, hogy egy kört tesz a jégen. A jégbe szakadt autót végül a tűzoltók mentették ki a tóból.
balesetLengyelországmentés

A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint a jeges felszín megrepedt a terhelés alatt, de a jégbe szakadt autóban ülő két férfi sértetlenül ki tudott menekülni. Az eset nem sokkal reggel 10 óra után történt egy faluban, körülbelül 30 kilométerre délre Gdańsktól, a Balti-tenger partján fekvő kikötővárostól – közölte a TWP World

A tűzoltók húzták partra a jégbe szakadt autót – Fotó: Unsplash
A tűzoltók húzták partra a jégbe szakadt autót
Fotó: Unsplash

Speciális egységek kellettek a jégbe szakadt autó kimentéséhez

A tűzoltók közlése szerint a két férfi szórakozásból hajtott rá az autóval a tó jegére. Amikor a jármű elsüllyedt, már csak a teteje látszott ki a vízből.

A jármű beszakította a jeget, és szinte teljesen elmerült

– mondta Konrad Majewski, a helyi tűzoltóság szóvivője.

A helyszínre hét tűzoltóegységet riasztottak, köztük két speciális vízi mentő- és búvárcsapatot, amelyeket Gdańskból küldtek. Mire az első egységek megérkeztek, mindkét férfi már elhagyta a járművet, és a jégen átsétálva visszajutott a partra – közölték a mentők. 

Búvárok is átvizsgálták az autót, hogy megbizonyosodjanak arról, nem rekedt-e benne más személy.

A rendőrség előállította a két férfit, és vizsgálatot indított annak kiderítésére, melyikük vezette az autót, valamint hogy fogyasztottak-e alkoholt vagy más bódító szert. Az autó kiemelése szombat késő estig tartott: a mentőcsapatok láncfűrésszel vágták fel a jeget, majd csörlő segítségével fokozatosan húzták ki a járművet a tóból.

