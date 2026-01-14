Beszakadt a jég egy autó alatt, végül a speciális mentőket hívták

A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint a jeges felszín megrepedt a terhelés alatt, de a jégbe szakadt autóban ülő két férfi sértetlenül ki tudott menekülni. Az eset nem sokkal reggel 10 óra után történt egy faluban, körülbelül 30 kilométerre délre Gdańsktól, a Balti-tenger partján fekvő kikötővárostól – közölte a TWP World.

A tűzoltók húzták partra a jégbe szakadt autót

Fotó: Unsplash

Speciális egységek kellettek a jégbe szakadt autó kimentéséhez

A tűzoltók közlése szerint a két férfi szórakozásból hajtott rá az autóval a tó jegére. Amikor a jármű elsüllyedt, már csak a teteje látszott ki a vízből.

A jármű beszakította a jeget, és szinte teljesen elmerült

– mondta Konrad Majewski, a helyi tűzoltóság szóvivője.

A helyszínre hét tűzoltóegységet riasztottak, köztük két speciális vízi mentő- és búvárcsapatot, amelyeket Gdańskból küldtek. Mire az első egységek megérkeztek, mindkét férfi már elhagyta a járművet, és a jégen átsétálva visszajutott a partra – közölték a mentők.

Búvárok is átvizsgálták az autót, hogy megbizonyosodjanak arról, nem rekedt-e benne más személy.

A rendőrség előállította a két férfit, és vizsgálatot indított annak kiderítésére, melyikük vezette az autót, valamint hogy fogyasztottak-e alkoholt vagy más bódító szert. Az autó kiemelése szombat késő estig tartott: a mentőcsapatok láncfűrésszel vágták fel a jeget, majd csörlő segítségével fokozatosan húzták ki a járművet a tóból.

Lélegzetelállító videón egy kutya kimentése

Egy labrador retriever került veszélybe az újév napján Rhode Islanden, amikor egy tó jeges felszínére tévedt.

Szenzációs képeken a befagyott Balaton

Magyarország legnagyobb tava, a Balaton is befagyott. A magyar tenger ilyenkor egészen más arcát mutatja, mint a nyári hónapokban.