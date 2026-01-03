Sikolyok a fagyos tengeren – percek alatt történt a tragédia

A jeges víz január 2-án, péntek délután vált halálos csapdává az angliai Withernsea városának partjainál. A sarkvidéki hideg miatt rendkívül veszélyes tengeri körülmények uralkodtak, amikor több ember a hullámok közé került, és nagyszabású mentőakció indult – írja a DailyMail.

Dráma Angliában – halálos hullámok és a jeges víz okozta a tragédiát

Fotó: Emiliano Arano / Pexels

Két halálos áldozat, egy eltűnt személy

A Humberside-i rendőrség megerősítette, hogy egy 67 éves férfi és egy másik személy életét vesztette, miután nem tudtak kimenekülni a jéghideg tengerből. Egy harmadik embert továbbra is keresnek, a mentési munkálatok hajnalban folytatódtak.

Jeges víz és hatalmas hullámok

Szemtanúk szerint egy körülbelül 15 éves lányt egy nagy hullám sodort a tengerbe a móló közelében. Többen megpróbáltak segíteni rajta, mentőgyűrűt dobtak felé, ám a jeges víz, a viharos hullámzás és a pánik miatt nem tudott megkapaszkodni, és eltűnt a hullámok között.

A helyszínre azonnal riasztották a parti őrséget, mentőhelikoptert, tűzoltókat, rendőröket és mentőszolgálatokat is. A keresést éjfél után ideiglenesen felfüggesztették, majd napkeltekor újraindították.

Sarkvidéki hideg nehezíti a mentést

A térséget hóesés, jeges szél és orkánerejű hullámzás sújtja. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék a part menti területeket, mert a jeges víz percek alatt súlyos kihűlést és eszméletvesztést okozhat.

A mentőszolgálatok hangsúlyozzák:

ilyen időjárási körülmények között még a sekély víz is életveszélyes, a jeges víz pedig már néhány perc alatt végzetes következményekkel járhat.

