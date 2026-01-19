Jégeső tombolt a magyarok kedvenc mediterrán szigetén

Jégeső és jégáradat söpört végig Málta szigetén a hétvégén, káoszt hagyva maga után az utcákon. Autókat temetett maga alá a jég, miközben a hatóságok teljes erőbedobással dolgoztak az utak megtisztításán – írja a Daily Mail.

Jégeső söpört végig Máltán (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Mediterrán jégeső: Málta a vihar fogságában

A Rabat és Bahrija nyugati régiók voltak a leginkább érintettek, ahol több centiméteres jégeső hullott. A Polgári Védelmi Igazgatóság vasárnap esti figyelmeztetést adott ki, és arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék a magasban végzett munkát, valamint a partszakaszokat és hullámtörőket a következő 12 órában. A hatóságok a jeges utakat markolók és lapátok segítségével tisztították, miközben a lakosok a károk elkerülésére igyekeztek menedéket keresni.

A mediterrán térségben ritka, de rendkívül pusztító jégeső gyakran a DANA jelenséghez köthető – ez a magasban elszigetelődött hideg légréteg összeütközik a melegebb mediterrán levegővel, hirtelen instabilitást és heves esőzést idézve elő.

Hasonló esemény történt tavaly Mallorcán, ahol a turisták és helyiek hatalmas jégtömbök elől menekültek, a partszakaszok pedig percek alatt fehérré változtak. A hatóságok az utazókat is óvatosságra intik, és figyelmeztetnek a gyorsan változó időjárási körülményekre.

