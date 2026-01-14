Sokk a turistáknak: hatalmas drágulás a világ egyik legismertebb múzeumában

A jegyárral kapcsolatos döntés azonnali felháborodást váltott ki a Louvre dolgozóinak körében, akik elfogadhatatlannak nevezték kettős árképzést és sztrájkot helyeztek kilátásba. Véleményük szerint egy olyan intézmény, amely közel félmillió műtárgyat őriz, köztük számos egyiptomi, közel-keleti és afrikai eredetű alkotást, nem tehet különbséget a látogatói között származás alapján – írja a France24.

Emelkednek az unión kívüli látogatók jegyárai a Louvre-ban.

Fotó: J-F ROLLINGER / ONLY FRANCE / AFP

Drágább jegyárak az unión kívülieknek

A személyzetnek ezentúl ellenőriznie kell a személyazonosító okmányokat, ami lassíthatja a beléptetést és feszültségeket szülhet. Többen attól tartanak, hogy a jegyár emelése precedenst teremthet Európában, ahol eddig ritka volt az állampolgárságon alapuló árazás.

A francia kormány szerint az áremelésre pénzügyi okokból van szükség. A kulturális minisztérium évente 20–30 millió euró (ezer milliárd forint) többletbevételt remél az intézkedéstől. A plusz források egy részét a Louvre átfogó felújítására fordítanák, amelyet Emmanuel Macron elnök jelentett be, és amelynek költségei a becslések szerint elérhetik az egymilliárd eurót. Rachida Dati kulturális miniszter szerint igazságos, hogy a világ egyik leglátogatottabb múzeumának fenntartásához a nem európai turisták nagyobb mértékben járuljanak hozzá.

A franciáknak nem az a dolguk, hogy mindent egyedül fizessenek

– fogalmazott korábban.

Should foreign tourists pay more for state-funded galleries than locals, or should art be accessible to all, without discrimination?



France is hiking prices for non-Europeans at the Louvre this week, provoking debate about so-called "dual pricing" https://t.co/xlO2JlZgpx pic.twitter.com/JG1nZab1dl — AFP News Agency (@AFP) January 13, 2026

Európai kivétel vagy új irány?

A kontinensen továbbra is az a jellemző, hogy az állami múzeumok nem tesznek különbséget állampolgárság alapján. Bár az életkor szerinti kedvezmények széles körben elterjedtek – a Louvre például továbbra is ingyenes a 18 év alattiaknak és a 26 év alatti európaiaknak –, az állampolgárságon alapuló jegyár ritkaságnak számít. Egyes fejlődő országokban, például Indiában vagy Peruban, már régóta bevett gyakorlat a külföldiek számára magasabb belépődíj.

Európában azonban sokan attól tartanak, hogy ez szembemegy az egyetemes kultúra eszméjével. Patrick Poncet francia tudós párhuzamot vont az Egyesült Államok nemzeti parkjaiban bevezetett, külföldieket sújtó díjemelésekkel. Franciaország döntése új fejezetet nyithat ebben az európai vitában. Az Origo korábban arról írt, hogy ismét látogatható a párizsi Louvre múzeum.

