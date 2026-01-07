Jennifer Aniston lerántotta a leplet egyik legnagyobb titkáról

A kilencvenes években a Jóbarátok egyik ikonikus eleme volt Rachel Green frizurája, amely később „The Rachel” néven vált legendává. A közvélekedés szerint ez Jennifer Aniston természetes, napcsókolta szőke haja volt — ám a valóság egészen más – írja a PageSix.
Jennifer Aniston haja — így derült ki az igazság a barna színről
Egy friss Instagram-videóban, ahol a kérdés az volt, hogy valaha barnára váltana-e, Aniston nevetve válaszolt: „Én barna vagyok.” A jelenetbe ekkor belépett régi barátja és egykori kollégája, Courteney Cox, aki saját sötétbarna haját Jennifer fejére dobta, demonstrálva, hogyan is nézne ki barna hajjal.
„Ez már fekete” — jegyezte meg Aniston, hozzátéve, hogy a természetes árnyalata ennél jóval lágyabb lenne.
Ahogy a tükörbe nézett, a 56 éves színésznőnek azonnal eszébe jutott egy korábbi filmes szerepe. „Ez pont olyan, mint a Förtelmes főnökök-ben” — mondta, utalva a filmben viselt parókájára. Cox még utánaszólt: „Imádtam a Förtelmes főnököket… brutális fogorvos voltál.”
A videó végén Aniston visszatért az eredeti kérdéshez, majd játékosan körberajzolta az arcát, és kimondta az ítéletet: „Ez nem igazi.” Vagyis Jennifer Aniston haja, amelyet sokáig ikonikusnak hittünk, valójában tudatosan felépített, mesterségesen kialakított stílus.
Aniston egykori hajszínezője, Michael Canalé már korábban elárulta, hogy a színésznő eredetileg középbarna hajjal rendelkezett. A „The Rachel” megszületésekor karamellás szőke tónusokat és leheletfinom melírokat kapott, hogy olyan hatást keltsen, mintha egész életét a tengerparton töltötte volna.
Ez a tudatos visszafogottság tette Anistont stílusikonná — miközben más hírességek extrém frizurákat váltogattak, ő következetesen kitartott a természetes hatás mellett.
Rajongók szerint: külön rajongói klub jár neki
A friss poszt alatti kommentekben egy másik fodrász, Justin Anderson bevallotta: amikor egyszer barnára festette Anistont egy fotózás kedvéért, még soha nem stresszelt ennyire hajszínezés miatt. A rajongók pedig egyenesen odáig mentek, hogy szerintük Jennifer Aniston hajának saját spin-off sorozat járna.
