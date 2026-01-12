Jennifer Lawrence nem fogta vissza magát, átlátszó ruhában jelent meg a Golden Globe-on – videó

A Golden Globe 2026 egyik legemlékezetesebb pillanatát az Oscar-díjas színésznő szolgáltatta. A Givenchy különleges ruhája finom virághímzéssel fedte mellkasát, törzsét és csípőjét, miközben a ruha többi része szinte teljesen átlátszó volt. A látványos darab hátul takart, elöl viszont merészen engedett láttatni sok bőrfelületet. Jennifer Lawrence egy hozzá illő stólát is viselt, haját kiengedve hordta, ékszerként pedig egy feltűnő gyémánt nyakláncot választott - tájékoztat a Page Six.

Jennifer Lawrence áttetsző, virágmintás Givenchy ruhában a vörös szőnyegen

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 35 éves színésznő a Dögölj meg szerelmem (Die My Love) című filmben nyújtott alakításáért kapott jelölést, Robert Pattinson oldalán. Megjelenése nemcsak divatpillanat lett, hanem újabb bizonyíték arra is, hogy az áttetsző ruhák trendje 2026-ban is töretlen.

Jennifer Lawrence áttetsző ruhában jelent meg a Golden Globe-gálán

A vörös szőnyegen bemutatott virágmintás ruha pillanatok alatt bejárta a világsajtót. A finom hímzések szinte lebegtek a színésznő testén, miközben a szabás egyszerre volt elegáns és provokatív. Jennifer Lawrence megjelenése tökéletesen illeszkedett ahhoz az irányzathoz, amelyben a nagy divatházak egyre bátrabban nyúlnak az áttetsző anyagokhoz.

A trend nem új, korábban Dakota Johnson is hasonlóan merész ruhában jelent meg egy rangos eseményen, és nyíltan vállalta, hogy nem érdekli a kritika. Jennifer Lawrence választása most azt üzeni, hogy a vörös szőnyegen a magabiztosság legalább olyan fontos, mint maga a ruha – és hogy 2026-ban a divat továbbra is a határok feszegetéséről szól.

